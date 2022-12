Automóviles con placas del sexenio de Fidel Herrera y Duarte no podrán circular en Veracruz a partir del próximo año

Xalapa, Ver.- «Las madres de los desaparecidos no tenemos Navidad», aseguraron integrantes del Colectivo Enlaces Xalapa durante la manifestación que este lunes realizaron frente al palacio de Gobierno.

Foto: Héctor Juanz

Victoria Delgadillo, representante del colectivo, dijo que si bien, hay búsquedas tanto de parte de la Fiscalía General del Estado como de los colectivos de manera individual, no se avanza porque no se identifican, en ese sentido lamentó que servicios periciales no haga rápido su trabajo.

«De nada sirve si se encuentran restos si en identificación humana estamos parando. De nada sirve que en las barrancas y fosas se estén encontrando cuerpos si estamos parados en identificación humana».

Este martes las integrantes de este colectivo colocarán las esferas con fotografías de sus y hijos y familiares, en el árbol que se ubica en el parque Juárez como parte de visibilizar este fenómeno en la temporada decembrina.

Por Héctor Juanz