«Naro» Amador y Omar Rivera inician su campaña en Cerro del Mesón

Poza Rica, Ver.- El exdirigente de Morena, Gonzalo Vicencio; Jaqueline García, de Fuerza por México; y Antonio Lagunes, de Redes Sociales Progresistas dieron a conocer, en este municipio, su adhesión y la de sus estructuras, al proyecto de Pepe Yunes, candidato a Gobernador de Veracruz, de la Coalición Fuerza y Corazón por Veracruz a través del movimiento #TodosSomosPepe.

Foto: Isaac Carballo Paredes

Destacaron que el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, Pepe Yunes representa para los veracruzanos la mejor opinión para encabezar el próximo gobierno estatal, ya que, subrayaron, nunca se cumplieron las promesas de transformación que hizo Morena hace 6 años.

En este movimiento no solo se suman los ex líderes fundadores de Morena, de Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, sino también ex candidatos, organizaciones civiles y sindicatos de trabajadores, taxistas, e incluso de maestros, que ven en Pepe Yunes una opción de cambio verdadero.

Foto: Isaac Carballo Paredes

Antonio Lagunes, ex líder del partido Redes Sociales Progresistas explicó que en las elecciones pasadas, estos tres partidos, lograron obtener 500 mil votos en la entidad, por lo que ahora se busca que estos sean dirigidos a Pepe Yunes, por ello, dijo, se encuentran trabajando en todo el Estado, y en la zona norte desde el municipio de Pánuco hasta Tuxpan.

Jaqueline García, ex presidenta del partido Fuerza por México, catalogó a Pepe Yunes como un verdadero candidato, «Estamos aquí seguros de que Pepe Yunes será el próximo gobernador, por eso aquí estamos sumando voluntades y corazones», dijo.

Indicó que a 6 años de la administración nunca se cumplieron las promesas, «Venimos a decirles a todos para que se sumen al proyecto de Pepe Yunes», y afirmaron que Yunes es un veracruzano de verdad, con trayectoria política y con una amplia experiencia en el servicio público.

Foto: Isaac Carballo Paredes

Por su parte el exdirigente de Morena, Gonzalo Vicencio afirmó que es lamentable el nivel de inseguridad en el que está sumergido el Estado, subrayó que la economía es raquítica y puso como ejemplo el alto costo de las gasolinas que casi llega a los 25 pesos el litro, «No queremos un gobernador que vaya a chapear, no queremos más de lo mismo», expresó el ex líder de Morena.

Los ex líderes aseveraron que el PRI, PAN y PRD tienen un voto duro y en estas elecciones demostrarán el voto de castigo para Morena . «Nos prometieron que arreglarían las carreteras y todo está destruido, el cambio solo es para ellos porque ahora son multimillonarios, tiene casas e incluso están en paraísos fiscales, no podemos permitir que a los veracruzanos nos aplasten y se burlen de nosotros», expresaron.

Foto: Isaac Carballo Paredes

Es ante la situación actual por la que atraviesa Veracruz y el años, que se decidió formar este frente para apoyar a Pepe Yunes, oficializado a lo largo de la entidad su adhesión al proyecto político de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, para lograr el triunfo el próximo 2 de junio.

Por Isaac Carballo Paredes