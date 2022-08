Autoridades abren cuatro líneas de investigación en torno al asesinato del periodista Ernesto Méndez

México. – Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que las denuncias e investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exmandatario Enrique Peña Nieto deben seguir su curso.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que no es su fuerte la venganza, y que es un asunto que corresponde por completo a la FGR.

«Los procesos que existen tienen que tener su curso, nosotros no podemos decirle al fiscal que no actúe o a una dependencia que tenga una carpeta sobre irregularidades o posibles irregularidades, decirles ‘ no presentes nada’, no, que las presente y que la autoridad resuelva”, enfatizó.

“Eso lo tiene que decidir la Fiscalía (que Peña Nieto regrese a México), no me corresponde a mí, y no es mi fuerte la venganza, y no solo es el expresidente Peña, es también el expresidente Calderón. Si no, ya hubiésemos presentado denuncia en contra de Calderón, o en contra de Fox o de Zedillo, Salinas, algunas ya las presenté cuando estaba en la oposición, pero creo que ya están en los archivos, es lo que puedo comentar.

El mandatario mexicano explicó que a lo largo de su sexenio ha señalado su postura política sobre interponer denuncias contra los expresidente de México.

“Políticamente mi postura la he definido muchas veces: yo planteé de que el Ejecutivo, el presidente de la República iba a presentar denuncias si la gente lo pedía en una consulta pública, que entonces sí nosotros íbamos a presentar denuncias desde Salinas a la fecha, pasando por Zedillo, Fox, Calderón y el presidente Peña Nieto”, subrayó.

“Que mi opinión era que miráramos hacia adelante y d que se procurara no repetir actos ilegales yd e corrupción, que la justicia también es prevenir, y no hacer lo mismo, no caer en lo espectacular y hacer lo mismo, sino que se inicara una etaa nueva y con todo el peso y rigor de la ley se nos castigara a nosotros si actuábamos de manera ilegal y en forma corrupta”, indicó.

La FGR informó el martes que investiga al expresidente Peña Nieto (2012-2018) por al menos tres casos de corrupción por delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos de carácter electoral.

“En este momento, la FGR está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales, en contra de Enrique ‘P’”, indicó la Fiscalía en un breve comunicado.

De acuerdo con la información, la FGR abrió una carpeta de investigación por diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española OHL, tanto en los delitos de carácter electoral como patrimoniales.

“En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, abundó el texto.

El segundo caso corresponde a la denuncia que dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a principios de julio respecto a un posible lavado de dinero y “transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”.

Además, precisó que existe una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.

Con información de López-Dóriga Digital