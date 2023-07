Autoridades de Quintana Roo salvan a menores explotados en las calles

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que durante el presente sexenio son pocas las protestas que se han realizado contra el Gobierno federal.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador presumió que el Zócalo de la Ciudad de México lo han ocupado “cuando mucho 10 veces” en diversas protestas, cuando ya van cinco años de su llegada a la Presidencia de la República.

“El Zócalo lo han ocupado pues cuando mucho 10 veces, ya vamos para el quinto año, y 10 veces, y sin problemas, solo cuando vienen algunas manifestaciones y provocadores, es que tenemos que toar algunos medidas porque pues quieren escándalo, quieren llamar la atención, no le hacen que pinten y destruyan y quemen, quieren noticia espectacular”, puntualizó este jueves.

El mandatario mexicano dejó en claro que su Gobierno atiende a la población diariamente y que se cuida de no caer en provocaciones cuando las manifestaciones son violentas.

“Entonces sí cuidamos no caer en provocación, pero no ha habido afortunadamente manifestaciones en exceso y qué bueno que la gente se manifieste, y qué bueno que la gente venga porque tiene necesidad de hacer sus planteamientos y vienen aquí”, expuso.

“Y también cuando yo salgo como también me entregan sus escritos, y los canalizamos. Hay cartas que leo, que son personales, asuntos que me interesan, que me llama mucho la atención, que tiene que ver con injusticias, y en esos yo actuó de manera directa”, indicó el tabasqueño en el Salón Tesorería.