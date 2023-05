Avances importantes para hacer justicia a favor de la perrita Sol, arrollada 2 veces en Xalapa

Xalapa, Ver.- La asociación Rescate Animal Patitas Suaves Xalapa, informó avances importantes para hacer justicia a la perrita Sol, arrollada dos veces por un conductor identificado como Luis, informó la representante, María del Rosario

Garduza Calderón.

En entrevista, Garduza Calderón precisó que la marcha de este jueves por la tarde es para exigir justicia.

Explicó que el lunes está citada a comparecer el presunto responsable de la muerte de la perrita.

«En Xalapa, no ha habido un solo caso de Justicia y no procede porque no hacen su trabajo. No al maltrato a los animales. Denunciar y darle seguimiento.»