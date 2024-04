Ayuntamiento de Medellín culpable del estiaje que vivirán miles de familias de Veracruz

Lerdo de Tejada, Ver.- Gracias al compromiso de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum y al trabajo conjunto que harán entre el gobierno federal y estatal, se rehabilitará y ampliará la carretera 180 que cruza gran parte de la entidad y conllevará a la llegada de mayores inversiones y turismo, anunció la candidata a la gubernatura por Morena, PT, PVEM y Fuerza por México en Veracruz, Rocío Nahle García.

Destacó que desde el sur al norte de la entidad, el sector turismo verá beneficios en sus diferentes regiones por donde pasa esta súper carretera, por ejemplo, la región de Los Tuxtlas, el Sotavento y la Cuenca del Papaloapan tendrán un impacto directo.

Y es que el turismo también genera empleos y divisas lo que se traduce en desarrollo económico.

“Aquí vamos a ampliar, a hacer una carretera ancha, la carretera 180, de Veracruz a Acayucan, lo anunció Claudia Sheinbaum porque tenemos proyectos de turismo, miren, esta zona es bellísima, de las zonas más bellas que tenemos en Veracruz, entonces, si queremos promover turismo no podemos nada más salir a decir ven a Cinco Chorros que es muy bello, no, tenemos que hacer las vías, tenemos que hacer la movilidad, la promoción”, explicó.

Una prioridad será establecer el reglamento urbano que regirá las inversiones turísticas que llegarán para evitar la invasión y depredación irregular como en otras zonas de gran riqueza natural en el país.

“Sobre todo el reglamento urbano para que no se nos vaya a descomponer Los Tuxtlas, cuando es muy agresivo, la introducción de hoteles y demás y no se hace con un adecuado desarrollo urbano, se complican los lugares y aquí en México tenemos ejemplo que no quiero mencionar porque son pueblos también vecinos pero si se tienen que cuidar, para ello hemos estado trabajando mucho”, destacó.