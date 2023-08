Bacheo principal reclamo de ciudadanos de Veracruz

Veracruz, Ver.- El regidor, Daniel Martín Lois, mencionó que además del alumbrado público, drenaje, alcantarillado y el servicio del agua; el mal estado de las vialidades de la ciudad, es el principal reclamo que recoge diariamente en sus recorridos por las colonias.

La mañana de este miércoles presentó el programa «Díselo a Lois», mismo que recopilará a través del número de WhatsApp 2295 25 80 80, las diversas solicitudes de mejoras en las colonias de Veracruz, para posteriormente presentarlas ante el Ayuntamiento y que estas puedan ser resueltas.

El edil morenista dijo que en el año y medio que lleva en el cargo, ha logrado gestionar varias solicitudes ciudadanas; sin embargo, reconoció que no todas las direcciones brindan el apoyo adecuado, probablemente por ser oposición.

«Bueno, puedo decir que Alumbrado Público es una de las direcciones que siempre está pendiente de las peticiones, nos dan rapidez en respuesta, así como el tema de Limpia Pública y de Parques y Jardines, por lo general son los que más eficientemente han trabajado con las peticiones que se han dado. Otras no han caminado tanto como el tema de obra pública, entiendo que ya es un tema más de presupuesto, pero pues no podemos bajar la guardia, imagínense, hoy en día está peor el bacheo de cuando inició la administración, y deberíamos estar caminando en sentido contrario a lo mejor», subrayó.

Daniel Lois mencionó que pareciera que el rezago que se ve en diversas colonias del municipio de Veracruz se debe al abandono de estas zonas vulnerables; y expuso que esto se contrapone con el presupuesto histórico que tiene hoy en día el Ayuntamiento de Veracruz.

«El recurso municipal de este año es histórico, nunca tuvo en su historia 3 mil ciento y pico de millones de pesos el Ayuntamiento, creo que ese ya es un argumento que ya no es válido, si no se está viendo, si vemos que hay un crecimiento de arreglo de las cosas y que no alcanza, pues es que no estamos viendo que estén arreglando mucho», culminó.