BASTA DE GATOPARDISMOS Y ZIGZAGUEOS, LA 4T VA: ROCÍO NAHLE

Reconoce a presidentes municipales de oposición que se han sumado a Morena.^Este partido es más un movimiento en constante cambio y son bienvenidos quienes deseen seguir transformando.

Alcaldes de Tamalín y Zontecomatlán también se suman a Nahle.

Platón Sánchez.- Morena es un movimiento en constante cambio y da la bienvenida a quienes deseen integrarse por la continuidad de la Cuarta Transformación, aseguró Rocío Nahle García, precandidata única a la gubernatura de Morena, PT, Partido Verde y Fuerza por México en Veracruz.Hoy, dos alcaldes más de oposición, Erika Burgos Cenobio de Tamalín (PRI) y Adrián Feliciano Martínez de Zontecomatlán (PAN), dieron su respaldo a Nahle García y la acompañaron en su habitual asamblea informativa. Morena, expresó Nahle, así se hizo, en la calle, en los parques, hablando, convenciendo e invitando para que se sumaran a la transformación que ya estamos llevando a cabo en México y en Veracruz.

“Y en ese sentido tanto presidentes municipales, alcaldes, como ciudadanos suman al proyecto y Morena es un instrumento al servicio del pueblo, Morena no tiene dueño, Morena no tiene una exclusividad, es para todos aquellos que quieran la transformación de nuestro país, para los que quieran trabajar, tiene reglas muy claras, muy muy claras, en una contienda política, como son, nosotros por ejemplo, para la participación activa quienes aspiran a algún puesto tienen que someterse a una encuesta por ejemplo y es el pueblo, es la ciudadanía quien da su última palabra y en ese sentido yo soy muy respetuosa de ello”, apuntó. Añadió que este proyecto de estado no puede construirse solo, se requiere de sumar y hacer alianzas. “Este proyecto requiere de todos, de todos, tanto Claudia como una servidora tenemos la responsabilidad de guiar la Cuarta Transformación, vamos a trabajar todos los días, vamos a trabajar políticas públicas con sentido social siempre y cuando ustedes nos ayuden”, enfatizó.Una vez que la inclusión se concrete, agregó, la organización y unidad deben a acompañar este proceso electoral. “Así es que por eso compañeros debe continuar la Cuarta Transformación y la siguiente información es muy importante, no nada más se va a elegir presidenta y gobernadora también se van a elegir diputados y senadores y por eso es importante la unidad”, expuso. Hasta ahora los alcaldes de oposición que se han sumado a Morena y a Rocío Nahle son Fernando Luna Solis, Zacualpan (PRD); Manuel Lemus Salazar, Huayacocotla (PRD); Leobardo Gomez Gonzalez, Tihuatlán (PRD); Alonso Jaimes Ayala, Uxpanapa (PAN); Raul Andrade Gonzalez, Ixmatlahuacan (Unidad Ciudadana) y Andrés Chacón Hernández, Ignacio de la Llave (Todos por Veracruz), por citar algunos

Redacción Noreste