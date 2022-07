Belinda presume sus vacaciones con Jared Leto

Belinda sigue best life. Después de un vertiginoso inicio de año en el que rompió su compromiso con Christian Noda, belinda es parte de una exitosa serie de Netflix llamada ‘Bienvenidos a Edén’, vive en España y atraves de su cuenta de instagram publico sus fotos de vacaciones con el exJoker y protagonista de ‘Morbius’.

ared Leto, es el líder de una especie de culto que cobra cientos de dólares a sus seguidores por pasar tiempo en una de sus islas privadas, aparece en las fotos de Belinda haciendo cosas estereotípicamente mexicanas: aprendiendo a decir groserías en español, por ejemplo, o usando un sombrero de charro.

Belinda se ve a Jared Leto con una cuerda para realizar alguna especie de alpinismo/deporte extremo, mientras ella le enseña a decir “eso, mamona”.

Belinda ha dicho recientemente que tomó la decisión de irse a vivir a Madrid, España tras su rompimiento con Nodal porque en México fueron “injustos” con ella, como explica en sus propias palabras. “Es triste que donde más me han juzgado y atacado haya sido en mi propio país. Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal. Yo los quiero, pero ojalá ellos me amaran más de lo que me odian”.

Credito: Gabriela Castillo