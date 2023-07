Beltrones e hija niegan reapertura del caso Andorra por presunto lavado de dinero

Ciudad de México.– Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), dejó en claro que su partido no se quedará sin candidato presidencial para los comicios de 2024, y que en caso necesario él mismo encabezaría a los naranjas.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, Delgado Rannauro mencionó a los aspirantes de Movimiento Ciudadano que podrían conseguir la candidatura presidencial del partido, la cual e anunciará el próximo 5 de diciembre.

En caso necesario, Movimiento Ciudadano no se quedará sin candidatura, estoy yo mismo. Espero no ser el candidato para que le toque a una nueva generación vigorosa que gane la Presidencia de la República”, puntualizó.

El dirigente de Movimiento Ciudadano cerró la puerta del diálogo al Frente Amplio por México, integrada por PAN-PRI-PRD, de quienes apuntó que solo establecen establecer mecanismos y formas tradicionales de hacer política en nuestro país.

“Quienes alentaron a Va por México, la oposición tradicional, tomaron la decisión a los que antes eran posición entre uno y otro, e so no le agradó a la sociedad. Desde mi punto de vista es un error grave, hemos intentado acreditar que eso no lleva a ninguna parte. Solamente los acepto el 25 por ciento de la gente”, indicó

“Están desesperados, pero lo quiero decir con claridad ese ejercicio ha fallado. Han perdido 23 elecciones, 23 gubernaturas, ellos insisten que con la misma mecánica van a lograr levar adelante una candidatura competitiva”, manifestó.

“A la hora de construir el ejercicio el realineamiento de las fuerzas va a ser lo importante y así se puede ganar, de otra manera no. Ellos lo que quieren es establecer mecanismos y formas tradicionales, nosotros vamos a acreditar que se pueden construir ejercicios novedosos de hacer política moderna, no vieja política”, subrayó.