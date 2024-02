Beneficiarios del programa «Jóvenes Construyendo el Futuro» seguirán cobrando su apoyo por mes

Las comparecencias de los titulares de los organismos autónomos del Estado no son un invento del grupo legislativo mayoritario en el Congreso local, ni son ganas nuestras de hacerle a la faramalla: se trata de un mandato de la Constitución que tenemos que cumplir, sí o sí.

En otras palabras, es una obligación de los que acuden a comparecer, pero también nuestra, de las diputadas y diputados atenderlas.

Y como lo señala la Constitución, la semana pasada estuvieron aquí en el Palacio Legislativo las y los titulares de la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Órgano de Fiscalización Superior, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas.

Lamentablemente, la gran mayoría –no todos, lo reconozco- de quienes integran las bancadas de oposición, sobre todo los del PAN, prefirieron hacer otras cosas que venir a desquitar su sueldo y hacer su chamba, la que les encargó el pueblo de Veracruz. Las comparecencias les valieron queso y prefirieron abandonar su mandato.

Muchas y muchos se la pasan jorobando todo el año con temas que tienen relación con los organismos que rindieron cuentas y a la mera hora, cuando los tenían de pechito aquí en el propio Congreso, no se presentaron, no les preguntaron nada. Era su oportunidad para cuestionarlos, para hacerles ver alguna inconsistencia en sus Informes, alguna promesa incumplida –si las hubiera- y hasta “apretarlos”, como se dice comúnmente. Pero no. Ni se aparecieron.

¿Neta, no tenían nada importante qué preguntarle a la Fiscal? ¿O a la titular del Orfis, por ejemplo? ¿Creen que ofenden a las y los funcionarios con el látigo de su desprecio? ¿O que nos ofenden a la diputación de Morena, que somos mayoría? Lo cierto es que su ausentismo y su dejadez es una falta de respeto para el pueblo de Veracruz, principalmente a quienes votaron por ellos.

Se les olvida que la gente se da cuenta de su desinterés por cumplir con su trabajo y que la peor sanción la impone el pueblo

¿Con qué cara verán a sus electores? No sé. Allá ellos.

*Diputado local. Presidente de la Junta de Coordinación Política.