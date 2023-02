BLACKPINK, uno de los grupos de K-Pop más buscados durante el último año en México en YouTube

Estados Unidos. – Burt Bacharach, el compositor de éxitos como “I Say a Little Prayer” y “Do You Know the Way to San Jose”, murió este jueves a la edad de los 94 años.

Bacharach murió de causas naturales en su casa de Los Ángeles, según informan medios nacionales.

Foto: Que Ver

Sú música marcó la década de los 60 y 70 de la cultura pop con canciones como “Raindrops Keep Fallin’ on My Head”, por la que ganó dos Óscars en 1969. Su éxito le llevó a hacerse también con seis premios Grammy.

A lo largo de su carrera, compuso canciones para artistas de la talla de Dionne Warwick, Dusty Springfield, Tom Jones y Aretha Franklin.

Bacharach nació el 12 de mayo de 1928 en Kansas City (Missouri), pero su pasión por la música creció cuando se mudó a Queens (Nueva York), visitando clubs de jazz.

Foto: Yahoo Vida y Estilo

Tras completar su educación en la Universidad McGill en Montreal (Canadá), la Escuela de Música Mannes de Nueva York y la Academia de Música del Oeste de Santa Bárbara (California), sirvió en el Ejército entre 1950 y 1952 como pianista.

Con información de EFE