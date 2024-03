BOLETÍN 08/2024

DESTACA CLAUDIA SHEINBAUM MEDIO AMBIENTE Y EDUCACIÓN COMO PRIORIDAD DEL SEGUNDO PISO DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN EN TULA DE ALLENDE, HIDALGO • ‘’Un país educado, es un país empoderado’’, coincidió Claudia Sheinbaum con el deseo del pueblo de Tula de colocar la educación como el centro de la 4T.• ‘’Voy a venir como presidenta electa al municipio de Tula … Y voy a traer un plan para poder atender los problemas ambientales de Tula’’, destacó‘’En Morena los compromisos se cumplen’’, puntualizó

Tula de Allende.-Abrir más espacios para la educación y atender los problemas ambientales, son clave para lograr la transformación del municipio de Tula de Allende en el estado de Hidalgo, así lo reconoció Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia”, que integran Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).Al respecto, Sheinbaum Pardo garantizó que una vez que sea Presidenta electa regresará a esta región para poner en marcha diferentes iniciativas como la construcción de una universidad y nuevas preparatorias, pues puntualizó que la educación será siempre la base para cambiar la vida de los mexicanos y las mexicanas.

’’Vamos a ampliar las preparatorias en todo el país, particularmente aquí en Hidalgo va a haber más preparatorias, más educación media superior para que los jóvenes tengan escuela Es mejor tener a los jóvenes estudiando siempre’’, aseguró.Por otra parte, en materia ambiental, tras escuchar las preocupación de los hombres y mujeres de Tula, —quienes mostraron su apoyo al grito de ¡Presidenta!—, la candidata de Morena, del PT y del PVEM hizo énfasis en que, así como lo hizo en su gestión como Jefa de Gobierno, la reducción de factores contaminantes será una de las grandes prioridades de su gobierno.‘’Vamos a dedicar una buena parte del tiempo y del presupuesto para mejorar las condiciones ambientales de nuestro país, tenemos que descontaminar los ríos (…) Así que una de mis prioridades será el medio ambiente, mejorar las condiciones ambientales, particularmente del municipio de Tula’’*, aseveró luego de destacar como prioridad para el segundo piso de la 4T acciones como la descontaminación del Río Tula.En su mensaje, Claudia Sheinbaum también expuso algunas de las propuestas que conformarán la continuidad de la transformación, tales como seguir con la pensión adulto mayor; apoyar a los jóvenes de preparatoria; duplicar el apoyo a madres trabajadoras; continuar con el programa ‘’Sembrando vida’’; consolidar los trenes de pasajeros ampliando rutas para unir diferentes puntos de la República como CDMX-Pachuca; poner en marcha parques industriales en obras estratégicas como el Tren Transístmico; brindar apoyo a más de un millón de mujeres con la creación de una pensión de los 60 a los 64 años; garantizar un buen sistema de salud pública; aumentar en un 10 por ciento al salario mínimo en coordinación con las y los empresarios de México y mucho más.Sin embargo, Sheinbaum Pardo reconoció que para seguir transformando la vida de los mexicanos y mexicanas es indispensable que el próximo 2 de junio se demuestre en las urnas el anhelo del pueblo de México por la continuidad de la 4T.’’El 2 de junio vamos a votar por la consolidación y por el avance de la Cuarta Transformación (…) Nos toca a todos y todas dar el siguiente paso, construir el segundo piso de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México’’, manifestó.

Por su parte, el coordinador de Enlace Territorial, Ricardo Monreal, aseveró que la unidad del movimiento de la 4T durante la construcción de su segundo piso es fundamental para lograr que Claudia Sheinbaum sea la primera mujer Presidenta de México.’Vamos a llevar a la Presidencia de la República a una mujer, porque vamos a ganar (…) Por eso, en esta etapa queremos pedirles que no nos confiemos, nuestro éxito está en la unidad. La unidad y la cohesión real de nuestro movimiento es indispensable’’, puntualizó.Asimismo, Simey Olvera Bautista, candidata al Senado de la República por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia”, aseveró que la siguiente etapa de la Transformación se trata de cumplir con el Plan C, el cual se logrará trabajando en unidad, con compromiso y amor al pueblo. ’’Las mujeres de Hidalgo estamos en la izquierda, con el corazón firme (…) Sabemos que el Plan C es por Claudia, el Plan C es de compromiso, es de lealtad, es de constancia y lo vamos a hacer posible’’, exclamó.Claudia Sheinbaum estuvo acompañada por el presidente estatal de Morena en Hidalgo, Marco Antonio Rico Mercado; por el coordinador de Alianza, Manuel Velasco; por el senador César Cravioto; así como los candidatos por Hidalgo al Senado de la República y a la Cámara de Diputados de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM).

Redacción Noreste