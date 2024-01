Bombardeos israelíes en Gaza matan al menos a 142 palestinos en las últimas 24 horas; hay más de 278 heridos

Suiza.- “Buena explicación de qué hace que los países sean más o menos prósperos”, escribió el magnate Elon Musk en su plataforma de “X”, elogiando el discurso del presidente de Argentina, Javier Milei, en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, para criticar lo que llamó la “agenda socialista” que aseguró está “empobreciendo” la región, y recalcó que la apertura económica es el camino al “crecimiento sostenido”.

Good explanation of what makes countries more or less prosperous

— Elon Musk (@elonmusk) January 18, 2024