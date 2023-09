Brilla Bibi en el Mundial de Gimnasia Artística Femenil para Atletas con Síndrome de Down

Boca del Río, Ver.- La atleta Veracruzana María Bárbara Wetzel Aguilar «Bibi», quien se encuentra participando con el representativo mexicano en el mundial de Gimnasia Artística Femenil para atletas con síndrome de down, se agenció la medalla de oro en la categoría All Around.

Bibi con tan solo 19 años de edad se convierte en cuatro veces campeona del mundo, ganando dos en Italia, uno en Alemania y el recién ganado Tshwane, Sudáfrica.

La oriunda de Coatzacoalcos, Veracruz continuara con su participación el día de mañana.

