No vengo a conocer Veracruz, le he servido por más de 20 años: Pepe Yunes

El PRI y el PAN privatizaron, la 4T fortaleció y rescató al Estado Mexicano. Los veracruzanos de verdad no son traicioneros, sentenció la precandidata morenista.

Acatlán.- “Un veracruzano de verdad no es traicionero a la patria” como los exsenadores y exdiputados federales del PAN y PRI que aprobaron las reformas educativa y energética en el pasado sexenio, los mismos que ahora recorren la entidad denostando a Morena cuando los legisladores y gobiernos de la 4T si han rescatado y fortalecido al estado mexicano, aseguró Rocío Nahle García, precandidata única a la gubernatura de Morena, PT, Partido Verde y Fuerza por México en Veracruz. Desde Acatlán, en la zona centro, expuso que si esos personajes son doble moral, los verdaderos veracruzanos que quieren y trabajan por Veracruz y México, si tienen memoria. “Si tenemos memoria, y eran los de aquí de Veracruz que ahora se andan paseando diciendo que los veracruzanos lo deben de pensar, los veracruzanos somos leales a la patria, los veracruzanos somos nacionalistas, un veracruzano de verdad no es traicionero”, sentenció.En una asamblea informativa por demás emotiva, donde el frío y la lluvia no menguaron la intención e interés de simpatizantes y militantes, Rocío Nahle expresó que Morena es un partido incluyente, abierto, integrado por gente inteligente, trabajadora y que ama a su país.

Igualmente, manifestó que en ningún momentoha dejado de caminar el territorio y ahora con más amor y ahínco porque ha aceptado una encomienda que requiere de todo su compromiso.“Soy una mujer que siempre he trabajado, que siempre me he comprometido y siempre he dado resultados”, enfatizó. Tengan confianza, reiteró, porque no fallará a quienes le han dado este alto honor.

“Esto es Morena, Morena es ver a todos, es incluir a todos y yo he aceptado la grandísima responsabilidad, compañeras y compañeros, que se sientan ustedes seguros que tienen una precandidata que trabaja, que anda caminando, que anda dando la cara y que ustedes se van a sentir orgullosos de tener a una compañera que trabaja y que voy a responderle al movimiento del cual ustedes tienen mucha esperanza, del cual ustedes tienen mucha confianza y no les voy a fallar”, apuntó.

Redacción Noreste