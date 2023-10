Buscan crear consejo ciudadano para formalizar la danza de la vaca como patrimonio intangible en Tihuatlán

Tihuatlán, Ver.- Ante la presencia del Consejero Cultural del Congreso del Estado, Carlos Portilla Reyes, este miércoles en la biblioteca municipal se llevó a cabo una plática con diversos ciudadanos del municipio con el fin de crear un consejo que permita formalizar a la danza de la vaca como patrimonio intangible en la entidad.

De ahí que el representante del congreso además de dialogar con mujeres sub agentes de comunidades como el Palmar y Zacate Colorado, historiadores e intelectuales del municipio, preciso que para fortalecer el valioso proyecto de imagen cultural se debe formar el consejo ciudadano, mismo que es el primer requisito ante la autoridad del ramo.

Foto: Jesús Alan Mendoza

En su mensaje, Portilla Reyes, comento que su función no solo es explicar la importancia de fortalecer la cultura de los municipios y proyectos como el de Tihuatlán, si no establecer un documento formal, el cual será un vínculo ante diversas instancias a fin de lograr que la danza de la vaca no solo sea patrimonio intangible municipal, sino estatal y nacional.

Por su parte el director de cultura y lengua, Roberto Hernández, recalco que de confirmarse este proyecto, Tihuatlán será más reconocido no solo por el impulso turístico que refleja el Cristo Redentor, los murales y otros atractivos, sino la ideología ancestral que plasma la danza de la vaca.

Foto: Jesús Alan Mendoza

Agregó que sin duda la presencia de los personajes, quienes acompañaron al consejero cultural del congreso, es muestra del interés por el impulsar aún más la cultura que envuelve a todo el municipio que conforma la cabecera municipal, zona conurbada y 84 comunidades.

Por Jesús Alan Mendoza