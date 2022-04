Búsqueda de personas era simulada: Brenda Cerón

Emiliano Zapata, Ver.– Más de 75 incendios forestales se han registrado en los últimos cuatro meses en el municipio de Emiliano Zapata, la mayor parte han sido provocados por quemas agrícolas y de basura. Hasta ahora han afectado más de 200 hectáreas reveló el el director de Protección Civil municipal, Héctor Viveros Martínez:

“Desde el uno de enero estamos trabajando y atendimos tres incendios ese día. Solicitamos el apoyo de todas las localidades de Emiliano Zapata para que llamen siempre al 911 y no realicen quemas sin dar aviso a la Dirección o al área de Fomento Agropecuario, ya que así Protección Civil da el apoyo para que sean quemas controladas”.

Dijo que la principal causa de estos incendios es que se quema basura en épocas de surada cuando prácticamente están prohibido.

«No respetan que no se realicen quemas en tiempo de surada, no avisan al Ayuntamiento. Se realizan a medio día, hay horarios para realizar esas quemas. Está la información gracias a CONAFOR, no se pueden realizar a medio día. La mayoría de los incendios ocurren a las 12 o 1 de la tarde y es justo cuando el sol propaga que se invadan más áreas”.