Se prevé más calor para el martes: PC Poza Rica

*Morena en unidad, hasta la victoria

Poza Rica, Ver.-Durante su recorrido por la colonia Niños Héroes y Vicente Herrera, los vecinos refrendaron su apoyo a Adanely Rodríguez, candidata de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista a la Diputación Local del V Distrito.

«La guerra sucia no impedirá que Morena gane y arrase este 2 de junio, saldré a votar desde muy temprano para que sea una victoria y no haya duda de que queremos que los beneficios continúen, porque todos tenemos un adulto mayor en casa, un joven que logró su primer empleo a través de las acciones que los gobiernos morenistas implementaron, eso nunca lo vimos en mucho tiempo, ahora es una realidad y no dejaremos que nos lo arrebaten» expresaban los habitantes de las colonias de Poza Rica.

Adanely Rodríguez, candidata de la coalición «Sigamos Haciendo Historia» afirmó que desde el Congreso del Estado, junto con Rocío Nahle, próxima Gobernadora de Veracruz, legislará para que sigan las oportunidades para todos, desde las nuevas generaciones hasta quienes dieron toda su vida por México, Veracruz, Poza Rica y Coatzintla.

Exhortó a los ciudadanos a votar 5 de 5 por todos los candidatos de Morena, desde las Senadurías, Diputaciones Federales, Gobernatura y por supuesto por la Diputación Local que representa y que trabajará con gestión y resultados para el beneficio de los pozarricenses y coatzintecos.