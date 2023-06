Cafetaleros acusan fabricación de delitos contra sus compañeros detenidos

Xalapa, Ver.– El delegado de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara podría renunciar este sábado a su cargo.

Lo anterior durante el evento que se llevará a cabo en la tarde en Álamo, en la zona norte y en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Podría ser la última (reunión) de usted como delegado? se le preguntó.

«No sé, yo no me pienso morir pronto, pero no sé cuándo regrese él. Vamos a ver los tiempos. Tal vez. Vamos a ver» respondió brevemente.