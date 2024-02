Cancelan rehabilitación del puente de Boca del Río

Veracruz, Ver.- La ruptura de negociaciones entre el sindicato FESAPAUV y la Universidad Veracruzana no fue catastrófica, por lo cual el rector, Martín Aguilar Sánchez, confía en que se llegará a un arreglo para no concretar la huelga en la máxima casa de estudios.

«No es el caso (de la huelga), yo estoy casi seguro de que no, que llegaran a un acuerdo, vamos a llegar a un acuerdo; para enseñarles ayer que se rompe la negociación, pero no de un tema catastrófico, en ese momento había diferentes opiniones, pero si sigue el diálogo cordial y se busca y se dice bueno, no estamos de acuerdo y seguimos; hay madurez en esa parte”, dijo el rector de la UV.

Es de recordar que, el pasado martes 13 de febrero se detuvieron las negociaciones entre ambas partes, puedo representantes de los sindicalizados señalaron que la negociación no solo va por el incremento salarial, sino también por garantizar los pagos en tiempo y forma, atender la antigüedad de los docentes, además de, no vulnerar los derechos al dejarlos sin horas por supuestamente no existir grupos para impartir las experiencias educativas.

En entrevista en el programa A 8 Columnas de Radio y Televisión de Veracruz (RTV), conducido por Iván Peralta, el catedrático confió en que se llegará pronto a buenos términos.

“Seguramente vamos a llegar a una solución, veo diferencias en términos de cómo se percibe la intervención del sindicato y la intervención de la administración, pero siempre encontramos los canales adecuados para ponernos de acuerdo.

Por Alejandro Ávila