Carlos Jesús R. – Omitir zapatero a tus zapatos alienta abusos y corrupción

*Pulpo Remes: del acoso a la irresponsabilidad y denuncia

*AMLO solapa a sus amigos pero afecta honor de terceros

DICEN QUE “zapatero a tus zapatos”, y acaso por rechazar esa sentencia que hace referencia a la idea de que cada quien debería opinar y asumir solo aquello que sabe, y abstenerse de manifestarse o desempeñar asuntos que no le incumben o no entiende, es él porque hay tanto arribista en el poder que lejos de dar resultados, solo complican conflictos, y en esos ejemplos podrían encartarse a Gobernadores de la talla de Cuauhtémoc Blanco Bravo que, sin duda, sabe mucho de patadas pero de gobierno nada, o alguno que otro cuyo nombres preferimos omitir pero, sin embargo, daremos sus siglas: C: de Cuitláhuac, G: de García y J: de Jiménez que a decir verdad, debió seguir su carrera de electricista, y acaso habría llegado, porque no, a director de Comisión Federal de Electricidad pero no a Gobernador de un Estado multifacético. Ahora que si de alcaldes se trata, la población debería ser más analítica antes de votar con el corazón y no con el cerebro, pues suelen surgir casos como el de Fernando Remes Garza, mejor conocido como “El Pulpo”, sin duda, un gran beisbolista, no de la talla de Roberto Francisco «Beto» Ávila González, pelotero de las Grandes Ligas que jugó la segunda base para los Indios de Cleveland, Orioles de Baltimore, Medias Rojas de Boston y Bravos de Milwaukee donde se desempeñó como un gran bateador, siendo finalmente alcalde de Veracruz de 1976 a 1979, donde no jugó tan mal papel ya que era un hombre que se dejaba asesorar, no asi Remes Garza cuya cabeza ya piden los pozaricenses que lo hicieron Presidente Municipal de la ciudad petrolera, en donde va de escándalo en escándalo.

POR LO pronto es el alcalde mejor pagado del Estado con un salario mensual bruto de 155 mil pesos mensuales, el doble de lo que gana el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, también, sin hacer gran cosa, y con todo y eso la madre de sus tres hijos menores lo denunció el año pasado por desobligado al negarles apoyo para sobrevivir. De acuerdo a la joven de 30 años de nombre A. H., el tambien empresario originario del estado de Nuevo León pero residente de Poza Rica desde hace más de cinco décadas, tiene en el abandono a sus hijos de 10, 5 y 3 años, ya que no tienen contacto con su padre, y aunque su intención no es perjudicarle, su deseo es evidenciar que Remes es víctima de la ambición de familiares y de su propio equipo político que no se preocupa por su salud. Sin mencionar su paradero actual, ella decidió abandonar Poza Rica desde antes del arranque de la campaña electoral del, tambien, empresario transportista. “Dejó a mis hijos por preocuparse por esos jovencitos (hijos mayores de Remes) y debería tener más atención a ellos, a mis tres niños”, dice. A. H. cree que Fernando Remes es utilizado como un “botín” económico y poder político porque esta cegado por las influencias que le rodean.

AUNQUE ESOS son problemas maritales, hablan de un personaje que gobierna uno de los municipios más importantes del Estado y, sin embargo, desde el arranque de su administración ha cometido yerros que lo han puesto en entredicho, a tal grado que la comuna ya lo detesta. Y es que durante un acto de entrega de láminas, el alcalde Fernando Remes Garza le acaricio la pierna morbosamente a la regidora segunda María Fernanda Salas Pérez, lo cual fue captado por las cámaras, causando gran malestar a la edil y a la Síndico Lizeth Guerra que se percató del hecho. Ante semejante acto de lascivia, en la sesión de cabildo del pasado 22 de Junio, la Regidora de MoReNa, María Fernanda Salas Pérez denunció públicamente el acoso sexual que ha sufrido por parte del alcalde de Poza Rica, a tal grado que el Tribunal Electoral de Veracruz –con copia al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado, al Instituto Veracruzano de las Mujeres y a la Secretaria de Seguridad Pública-, ordenó medidas de protección tendientes a prevenir que el ayuntamiento responsable a través de su Presidente Municipal, se abstenga de realizar acciones que puedan representar un riesgo a la hoy regidora, asi como a sus derechos político-electorales y humanos, lo que únicamente busca asegurar de forma provisional derechos para evitar un daño trascendente, sin prejuzgar sobre el fondo de los asuntos.

POR ELLO: “De manera preventiva y a efecto de evitar la posible consumación de hechos y/o actos irreparables en perjuicio de la regidora María Fernanda Salas Pérez, en su calidad de Regidora Segunda del multicitado ayuntamiento, este Tribunal Electoral ordena que, a partir del momento que sean notificados del presente acuerdo de medidas, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Poza Rica y hasta que se resuelva el juicio al rubro citado se abstengan de todo contacto con su persona.

A FAVOR de la regidora ha habido solidaridad de la comuna dadas las torpezas cometidas por el alcalde, y al respecto ya existe una denuncia penal por el acoso hacia la edil María Fernanda Salas, por lo que la Fiscalía Estatal tendrá a su cargo la investigación respectiva, lo que podría llevar al desafuero del munícipe, aunque siendo amigo como lo es del Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo más probable es que se termine revictimizando a la edil, como ha ocurrido en otros casos, entre otros el de Manual Huerta Ladrón de Guevara a quien la FGE dio carpetazo al caso y asunto concluido, o incluso el de Félix Salgado Macedonio. La Fiscalía debería iniciar, incluso, por oficio una carpeta de investigación por violencia política en razón de género en contra del llamado Pulpo Remes.

EL EX BEISBOLISTA amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador está marcado por la crítica de su comuna por la falta de información de áreas como la secretaría y tesorería del municipio, y por actos que han demostrado ineficiencia. En febrero de este año, un mes después de asumir funciones, el cabildo determinó la destitución de la tesorera municipal Diana Dávila Vázquez por presuntos manejos irregulares en los recursos públicos; fue señalada de haber “inflado” los costos de 500 pruebas rápidas de covid-19 que fueron compradas con un costo unitario de 500 pesos, cuando el valor real de mercado es de 200 pesos. Además, la funcionaria tampoco presentó información de la licitación o cotización para haber erogado 250 mil pesos a la empresa Laboratorios de Investigación Bio Clínicos en la compra de estas pruebas. En mayo, el secretario del ayuntamiento, Eduardo Girón González se vio envuelto en un escándalo luego de que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) pidiera revisar el conflicto de intereses por “favoritismo” a la empresa Innovación de Asfalto SA de CV, en donde trabaja el hijo del funcionario, Eduardo Girón. Pese a ello, El Pulpo Remes afirmó que su colaborador seguiría al frente de la secretaría del ayuntamiento. En junio fue destituida Columba Aguilar Zambrano, que fungió como directora de Ecología y Medio Ambiente, tras un escándalo por la cancelación de un evento por el Día Mundial del Medio Ambiente, que no se hizo del conocimiento del alcalde y los ediles. La aprobación del alcalde es, actualmente de las más bajas, y los escándalos de los más elevados. Así las cosas…OPINA carjesus30@hotmail.com

