Carlos Jesús Rodríguez – Cuitláhuac y Eric: candil de Delfina y oscuridad de su casa

POR SI ACASO…

*Si Morena pierde EdoMex, la presidencia estaría en riesgo

*Funcionarios veracruzanos serían denunciados ante TEPJF

COMO ANDARAN los miedos en la Cuarta Transformación que para tratar de repuntar a la candidata de Morena a la Gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, estancada en las preferencias ciudadanas pese a ser puntera, tuvieron que acudir a respaldarla funcionarios de varios Estados y municipios del País, por supuesto, con cargo al erario público que gastan a discreción, y acaso por ello el Presidente Andrés Manuel López Obrador desea desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para seguir manejando los recursos en total opacidad. Porque no resuelven nada en sus Entidades o municipalidades, pero ante la instrucción del Mesías corren despavoridos a cumplir sus mandamientos, acaso esperando que en el futuro próximo pudieran ser beneficiados con algún cargo de elección popular o administrativo. Y son cínicos, porque no les importa fotografiarse o subir sus actividades a las redes sociales, pues lo importante es que el jefe se entere que son files seguidores de la instrucción, aunque a los gobernados que les corresponde atender los tengas olvidados, como a las madres buscadoras o quienes exigen justicia por el asesinato de algún familiar o el feminicidio de una hija, esposa o parienta. Los Morenos veracruzanos fueron a lo suyo, exhibiendo músculo en otras latitudes, convertidos en candil de la calle y oscuridad de su casa, y en el peor de los casos, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez amenaza a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un plantón de jarochos frente a la sede de esa instancia, que para eso se pinta solo, para exigir la renuncia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, recientemente galardonada con el Premio de Derechos Humanos 2023 otorgado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ, por sus siglas en inglés), un reconocimiento que le provocó soltura al Presidente Andrés Manuel López Obrador que no acaba de digerir porque se reconoce a la mujer que más crítica, y que buscan aporrear los chairos en un afán de echarla a base de amenazas, algo que podría salirse de control y que sería lamentable para la vida pública del País.

POR LO pronto, en el mayor impudor, funcionarios como el maestro de ceremonias de bodas, quince años, confirmaciones, comuniones y bautizos, además de promotor de la negritud (un llamado que no ha tenido eco puesto que vivimos en un siglo de avances donde el color de piel es lo de menos importa, salvo que te sientas acomplejado), Eric Patrocinio Cisneros Burgos, encabezó a los morenos veracruzanos que anduvieron por el Estado de México colocando pegotes en las viviendas para exhortar a que voten a favor de Gómez Álvarez, ya que sin mucha alharaca, la candidata de la alianza Va por México, Alejandra del Moral Vela le pisa los talones, y por ello la Cuarta Transformación mueve a sus huestes de todas partes para que vayan a hacer campaña a favor de la profesora que carga como pesada losa, los descuentos que realizó a maestros cuando fue alcaldesa de Texcoco. Y es que si se pierde el EdoMex la Presidencia de México estaría en riesgo.

SIN DUDA, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe meter orden a las campañas, porque se quiera o no aceptar, los que fueron en su respaldo lo hicieron con recursos públicos que sumados a los topes de campaña de doña Delfina se tornan millonarios y desaseados, por lo que diputados como Melissa Estefanía Vargas Camacho, del PRI, denuncia que en el acarreo se usaron vehículos oficiales de entidades como Veracruz y Guerrero, cuyos funcionarios participaron en la movilización. La legisladora presenta como testimonio videos y fotografías de unidades adaptadas que el Sistema Integral para la Familia (DIF) entregó a los municipios, como en el caso de El Higo, demarcación ubicado en el norte del Estado. Otros como el secretario de gobierno, Cisneros Burgos subieron a sus redes sociales fotografías de su visita al Estado de México, en la que estaba acompañado de funcionarios de su dependencia y de algunos alcaldes pegando propaganda, aunque, también estuvieron el dirigente de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta. En la imagen de Patrocinio se pueden identificar al alcalde de Papantla Eric Domínguez, quien ha viajado a diferentes puntos del Estado como parte de las giras que hace el secretario para presentar sus libros sobre la negritud.

SE TRATA del mismo sujeto que como munícipe advirtió que retiraría de los parques fauna nociva como perros, ardillas y aves, porque el turismo no está acostumbrado a los desechos de esos animales, aunque tambien debería retirarse de la alcaldía, porque los papantecos no están acostumbrados a sus heces. Otro fanático seguidor de Eric Patrocinio a quien ha entregado el manejo de la nómina de Emiliano Zapata, es el alcalde Erik Ruiz, quien dejó su municipio para hacer campaña por Delfina, aunque a decir verdad, el munícipe no atiende a nadie, y hasta le han tomado las instalaciones del Palacio Municipal y la carretera Federal porque no resuelve los problemas de los gobernador, entre otros la distribución de agua, aunque eso es lo que menos le importa. Su misión es servir a ciegas a Patrocinio, y ante la instrucción de este acudió a pegar propaganda en postes y viviendas alusiva a la abanderada morenista por el Estado de México. Hubo más alcaldes, sobre todo a los que Eric tiene amenazados, en este caso el Presidente Municipal de Cosamaloapan, Gustavo Senties Hernández que no ata ni desata. El oriundo de Otatitlán pero avecindado en Baja California, se llevó paralelamente a su plana mayor en la Secretaría de Gobierno, entre otros, al subsecretario, Carlos Juárez Gil que compartió en sus redes fotografías cuando entregaba el periodo Regeneración, en el que se difunden actividades de Morena. Tambien se fueron al EdoMex el director de política regional, Héctor Ciprían Méndez.

POR ELLO la Alianza va por México prepara denuncias ante el INE y el TEPJF, ya que se movilizaron unidades oficiales que están plenamente identificadas, además de recursos público, lo que ameritaría sanciones, Eric incluso testeo: «como nos instruye nuestro Gobernador Cuitláhuac García, la fortaleza de la 4T está en sus ciudadanos, con los que transformamos a México y al Veracruz que #NosLlenaDeOrgullo», testimonios que ya fueron recopilados para ser entregados a las autoridades electorales para que evalúan lo pertinente. Lo cierto es que el miedo a la derrota acomete a los Morenos, pues está visto que caballo que alcanza gana, y Alejandra del Moral ya le pisa los talones a Delfina Gómez, por más que atrás de ella se encuentre todo el aparato del Estado Federal y de varias Entidades cuyos funcionarios debieron acudir a respaldarla, por aquello de que el miedo no anda en burro. OPINA [email protected]

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Carlos Jesús Rodríguez – Monreal: semejante a un reptil que se arrastra ante el poder