Carlos Jesús Rodríguez – Desde Palacio denostan a columnistas por ser pepistas

*La jueza, ejemplo de la persecución política que se viene

*Autorizan endeudarse a municipios en apoyo de Nahle

EL DOMINGO pasado advertíamos en torno a la guerra sucia que desde Palacio de Gobierno se estaría gestando para contener a opositores, e incluso, contra quienes respaldan sus afanes de triunfo, sean empresarios, ganaderos, dirigentes sociales y hasta mujeres “aspiracionistas”. Expedientes no cerrados, averiguaciones encauzadas e inventos fortuitos serán filtrados, paralelamente, con el apoyo de mercenarios del periodismo para tratar de desvirtuar a medios, reporteros y columnistas en un afán de contener a un objetivo que ha ido creciendo imparablemente a partir del discurso certero, objetivo y claridoso pero, también, gracias al trabajo que trae de mucho tiempo a la fecha, en este caso José Francisco “Pepe” Yunes Zorrilla. Por eso no se ha dudado en denostar a Ricardo Chua, Oved Contreras, Andrés Timoteo, Filiberto Vargas, Noemí Valdés, Quirino Moreno, Arturo Reyes Isidoro, Manuel Rosete, Pepe Valencia, Raymundo Jiménez, Sergio González Levet, Claudia Guerrero, Armando Ortiz, Edgar Hernández y, por supuesto al que esto escribe, acusándonos que somos francotiradores al servicio de Pepe Yunes, y que por ello estamos enfocados en criticar las malas acciones de la morenista ex secretaria de Energía, Rocío Nahle García, lo que no deja de ser una falacia, ya que a diferencia del político oriundo de Perote, Nahle le ha dado un portazo en la cara a los medios de comunicación locales, impidiendo el acceso a sus eventos, portándose, ella o su gente, groseros u ordinarios si se busca un acercamiento, montaba como anda en una camioneta blindada que rebasa los 2 millones de pesos, esto es, el costo de cuatro viviendas de Infonavit, pero es fácil decir que no se publica nada de ello por servilismo a Pepe Yunes, cuando en este espacio ha habido apertura para todos quienes deseen informar algo, pero los voceros –al igual que los del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez-, tienen prohibido enviarnos comunicados y, mucho menos, tomarse la molestia de una llamada. Por eso, la cerrazón la condimentan con diatriba, haciendo circular libelos en donde dan rienda suelta a frustraciones, inventando cobros inexistentes a anteriores gobiernos, aunque debe quedar claro que los medios de comunicación somos empresas privadas y, además de informar y servir a la sociedad, vendemos espacios publicitarios para sobrevivir y de la misma manera pagamos impuestos. Lo peor es cuando la agresión proviene de malagradecidos que llegaron con una mano atrás y otra adelante, pidiendo trabajo en el pasado, pero motivados por las limosnas que les arrojan los morenos, se prestan al juego absurdo de comer carne de perro.

PERO LA persecución política no derivará solo en injurias o improperios, sino que habrá eventos que atentarán contra la libertad física de las personas que critiquen a la abanderada de Morena, Rocío Nahle, y un caso que no tiene desperdicio corresponde a la jueza veracruzana, Angélica Sánchez Hernández quien fue detenida con violencia en Junio de 2023 en un hotel del centro de Ciudad de México por instrucciones del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez. La juzgadora, entonces de Cosamaloapan, fue interceptada por un grupo de personas que se la llevaron entre forcejeos, esto pese a que la jueza gozaba en estos momentos de un amparo para evitar ser detenida, pero sus captores le sorrajaron que ese documento no servía. La dama permaneció casi dos meses en prisión, pero finalmente recuperó la libertad

debido a que los delitos imputados no requerían prisión preventiva, ya que la acusaban de tráfico de influencias y contra la fe pública. La titular del Juzgado Decimoquinto de Distrito con residencia en Veracruz, Daniela María León Linarte, ordenó a la Fiscalía de Veracruz y al juez de la causa la cancelación inmediata del proceso en contra de la jueza, y que la dejaran en libertad sin condicionamiento alguno en un plazo de 24 horas, o en caso contrario se presentaría la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR).

LA JUEZA fue liberada, finalmente, pero a Dante Alfonso Delgado Rannauro se le ocurrió que podría ser candidata de Movimiento Ciudadano al Senado en la misma fórmula que su hijo, Dante Alfonso Delgado Morales, lo que molesto sobre manera al Gobernador desafiado, Cuitláhuac García Jiménez que ordenó revivirle el caso: “la fiscalía de Veracruz insistió en volverme a imputar en los delitos de los que se me señalaba… ya es imputación sobre imputación. Creo que mi candidatura le molestó mucho a Cuitláhuac García, soy candidata, no presunta”, aclara Angélica Sánchez, quien ahora deberá presentarse a firmar cada mes el libro de los imputados, y no podrá salir del Estado ni del País. Cuitláhuac es, sin duda, un rencor vivo que tiene a su servicio los órganos de procuración de justicia, ya que pese al amparo no resuelto aún, la FGE la imputó por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias y el juez accede a todos lo que le piden, de tal suerte que, como bien dice la juzgadora, imputación sobre imputación en torno a los mismos hechos, lo que es inusual y hasta ilegal. Se trata de un caso inédito en Veracruz y el País, donde se desacata el ordenamiento de un amparo aun no resuelto, lo que evidencia que causó mucha molestia al mandatario Estatal la designación que en su persona hizo movimiento ciudadano. Angélica, por lo pronto, tuvo que dejar en garantía 200 mil pesos tras serle abierta tres carpetas.

LO QUE no tiene nombre son las acusaciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez que, olvidando que la jueza o ex jueza es antes que todo una dama, asume que “hay una estrategia política de hacerse pasar por presunta candidata cuando es presunta delincuente”, cuando en realidad ya es la candidata de Movimiento Ciudadano a la Senaduría en la misma fórmula que Dante Alfonso Delgado Morales. Fiel a su misoginia, García Jiménez tiene expresiones dignas de un carretonero para con la, nuevamente, imputada ex funcionario judicial; dice que es apoyada por un partido que tiene el antecedente de haber apoyado a la alcaldía de Misantla a “otro presunto delincuente”, y luego, lavándose las manos como buen…gobernador improvisado, dice desconocer por qué Angélica Sánchez Hernández manifiesta sentirse vigilada por el Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado con el argumento de su aspiración política, cuando en realidad, no solo la vigilan sino que ya la imputaron por segunda ocasión prohibiéndole salir de la Entidad.

EN FIN, nos cuentan desde adentro de MoReNa –porque debe saber el Gobernador que sus enemigos no están afuera sino en los intestinos de la cuarta transformación-, que vienen persecuciones y agresiones contra quienes no se alineen, y que el caso de Angélica Sánchez será pecata minuta. Por cierto, ya autorizaron a varios ayuntamientos a contraer adeudos, para que estén en condiciones de dispersar recursos y respaldos variados a la campaña de Rocío Nahle García. Así de simple. OPINA [email protected]

