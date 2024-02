Científicos determinan el momento de la extinción masiva ocurrido hace más de 200 millones de años

Estados Unidos.- El gigante tecnológico Meta anunció que en “los próximos meses empezará” a etiquetar imágenes generadas con inteligencia artificial (IA) en sus redes Facebook, Instagram y Threads.

En un comunicado, el presidente de Asuntos Globales, Nick Clegg, señala que Meta está trabajando con otras empresas de la industria en estándares técnicos comunes para identificar contenido de IA, incluidos videos y audios.

Los usuarios también pueden usar Meta AI para crear imágenes fotorrealistas mediante texto. No obstante, la empresa señala que ellos recalcan que la IA ha participado en algún proceso de la creación de la imagen con marcadores visibles que se pueden ver en las imágenes y marcas de agua invisibles y metadatos incrustados en los archivos de imagen.

El lunes, la Junta de Supervisión de Meta apoyó que permaneciera en sus redes un video manipulado del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que salió a la luz este enero.

Este video utiliza imágenes reales de Biden colocando una pegatina que dice: “Yo voté” sobre el pecho de su nieta adulta, que se filmaron en octubre de 2022, pero la edición repite el momento en que la mano de Biden se aproxima al pecho de su nieta para que parezca que la tocó de manera inapropiada.

“La publicación de Facebook no viola la política de Medios manipulados de Meta, que se aplica únicamente a videos creados mediante IA y a contenido que muestra a personas diciendo cosas que no dijeron. Dado que el video de esta publicación no fue modificado usando IA y muestra al presidente Biden haciendo algo que no hizo (no algo que no dijo), no viola la política existente”, anota la junta en un comunicado.