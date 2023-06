Cierran Arco Sur por falta de agua

Xalapa, Ver.- Habitantes de las tres secciones de Lomas Verdes bloquearon los dos carriles de la avenida Arco Sur, en Xalapa el demanda de agua.

Luego de seis días sin líquido decidieron cerrar la vialidad para llamar la atención del alcalde Ricardo Ahued Bardahuil y de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), pues temen que se desencadenen problemas sanitarios.

«Se supone que nos tocaba un día y dos no y el día que hubo, cayó agua tres horas y no hubo la suficiente presión para que se llenaran los tinacos. Estamos de acuerdo, que si no tenemos agua, abran bien las válvulas para que tengamos la suficiente presión y se llenen los tinacos» dijo Oscar Hernández, uno de los vecinos inconformes.