Claudia Sheinbaum anuncia matrimonio con Jesús María Tarriba

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se va a casar.

Su boda será con Jesús María Tarriba Unger, licenciado en Física por la UNAM.

Sheinbaum Pardo detalló que ella y Jesús María viven juntos y que su boda no será una gran fiesta.

Contó que ambos se conocieron en la UNAM, donde tuvieron una relación de año y medio antes de tomar caminos separados.

«Después yo me casé y me divorcié; él también es divorciado. Con el tiempo lo vi en Facebook y le envíe una solicitud de amistad, me aceptó y empezamos a platicar”, agregó.