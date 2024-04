CLAUDIA SHEINBAUM APUESTA POR CONTINUAR UNA CUARTA TRANSFORMACIÓN A FAVOR DE LA IGUALDAD DESDE TLAQUEPAQUE, JALISCO

Terminando la campaña, como gobernadora electa.

Martínez de la Torre.- La candidata de la coalición ‘Sigamos haciendo historia en Veracruz’, Rocío Nahle García, confirmó que después del 2 de junio, como Gobernadora Electa, contrademandará por daño moral y delitos que resulten a su oponente del PAN- PRI-PRD, José Yunes Z., quien ha orquestado una campaña de difamación, espionaje y acoso en contra de su persona, familia y terceras personas ajenas a su encargo político. En entrevista radiofónica, recordó que José Yunes Z. representa el pasado mientras ella es una mujer que va de frente, que da la cara y una muestra es su declaración patrimonial que es pública desde hace más de nueve años, al igual que su trayectoria pública.“Lo que te puedo decir es que no es de hombres mostrar, denunciar, algo que no es cierto, pero que bueno que presentó esto porque seguramente la Fiscalía va a demostrar lo que es, la verdad y después de que ganemos el 2 de junio, porque vamos a ganar, voy a contrademandarlo por daño moral para mí y para terceras personas”, puntualizó.Destacó que José Yunes ‘Z’ es presa de la desesperación y toda esta andanada mediática en su contra denominada “nado sincronizado” en marketing político, los de enfrente la orquestan porque a diferencia de ellos aquí si hay propuesta y proyecto.En este segundo día de campaña, el equipo de la transformación continúa caminando por toda la entidad a ras de suelo, mientras que el oponente se fue a Ciudad de México a victimizarse y a hacer campaña mediática. “Fue a México, otra vez a lloriquear allá con medios nacionales, otra vez a difamar, otra vez a insultar, pues claramente es una persona de doble cara, de doble moral pero el pueblo veracruzano va a juzgar, es una guerra sucia donde manipulan videos, donde manipulan audios.”, subrayó. CAFETALEROS ACLARAN Rocío Nahle explicó que tan obvia es la ‘guerra sucia’ orquestada por la derecha, que la propia Federación Nacional de Cafetaleros Sustentables de México, A. C. (FENCAMEX), aclaró que en ningún momento hubo faltas de respeto por su parte al referirse al gremio. Tras la circulación de un audio donde supuestamente se escucha denostando a los asociados, fue el propio organismo que aclaró vía un comunicado que el circulado es falso. “Tuvo que salir ayer la asociación de cafetaleros de Veracruz a decir oigan: esa no es Rocío Nahle, esa es su desesperación porque vamos a ganar porque el pueblo de Veracruz es mucha pieza, no se deja engañar con chismes, ni con dimes y diretes, ni con esas cosas, yo soy una mujer integra y mi declaración patrimonial está ahí igual que la de él, pero los veracruzanos quieren saber propuestas, quieren saber que se va a hacer durante los próximos 6 años y yo eso es lo que estoy haciendo”, manifestó. Refirió que Yunes Z., está gastando un dineral con medios nacionales porque es el triste papel que le toca hacer, “porque ese es el papel que decidió jugar y el de toda su familia, de todo su clan de la manera más irresponsable metiendo a terceras personas que no tienen nada que ver ni están en política ni en nada ante su desesperación”, evidenció. Agregó que la difamación a una persona es un delito y aparte de que es un delito es un daño moral, quien pretenda gobernar Veracruz debe respetar y poner el ejemplo, más si al frente está una mujer. “Pepe Yunes es un irrespetuoso no solo hacía mí, si no hacia el pueblo de Veracruz y a terceras y cuartas personas nada más porque un chismoso de barrio, de vecindad esta manipulando datos”, apuntó. Finalmente reiteró que el triunfo de Morena es inminente “vamos a ganar y vamos a ganar porque hay propuestas, y vamos a ganar porque al pueblo de Veracruz se le respeta y pues nada más yo te digo ayer si entras a mis redes y ves los 3 eventos estoy rodeada de miles de personas, mientras el opositor, su campaña es de odio, de desprestigio en México, esa es la diferencia, ¡no somos iguales!”, concluyó.

Redacción Noreste