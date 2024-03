CLAUDIA SHEINBAUM LLAMA A DEFENDER LA DEMOCRACIA Y A LA 4T EN LAS URNAS

Cazones.- Félix Marín Morales, presidente de la Liga Dominical de Cazones «Beto Olvera«, dio a conocer que este domingo 17 de marzo se dará continuidad en el campo Beto Ávila en punto de las 11:00 horas en el juego correspondiente a la 3a. Fuerza que se suspendió por lluvia en la séptima entrada y el ganador de este partido pasará a la final tf,, enfrentarse a Amigos de Abraham Barragán.



Así mismo Félix Marín comentó que en el mismo campo se jugará el encuentro entre Amigos de Uribe vs Amigos de Nacho González y a las 13:30 horas se enfrentarán las novenas La Ceiba vs Deportivo El Ramal de la 3a. Fuerza.

A las 13:30 horas, pero en el campo ….. se llevará a cabo el segundo juego que será entre Km.25 vs Tiburones Blancos de San Román Chico.



Todo esto si el clima lo permite, ya que no habrá un mañana para el pase a la final y la afición al Rey de los Deportes se divierta con estos emocionantes encuentros.

Redacción Noreste