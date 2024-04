CLAUDIA SHEINBAUM REFRENDA SU COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN Y EL BIENESTAR DE LAS INFANCIAS DE MÉXICO

Claudia Sheinbaum anunció que el programa ‘’Mi Beca para Empezar’’ será llevado a todos los estados de la República Mexicana para apoyar a los niños y niñas como lo hizo como Jefa de Gobierno en la Ciudad de México

Desde la alcaldía Milpa Alta destacó la movilidad, la atención al campo, la generación de empleos y la rehabilitación de un hospital como ejes de la continuidad de la 4T en la capital del país.

Milpa Alta.- En el Día del Niño y la Niña, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM), refrendó su compromiso con las infancias de todo México al destacar que una de las prioridades de su gobierno será garantizar la educación de calidad, así como otorgar, de manera paulatina , una beca para todos los estudiantes de preescolar a secundaria con la finalidad de seguir avanzando en la construcción de una vida de bienestar para todos y todas.

Al respecto, recordó que en la Ciudad de México durante su tiempo como Jefa de Gobierno, centró sus esfuerzos en garantizar mejores condiciones de vida para todas las infancias de la capital, lo que permitió a su vez lograr avances en otras materias, por lo que el apoyo universal ‘’Bienestar para Niñas y Niños. Mi Beca para Empezar’’ se convirtió en un derecho dentro de la constitución gracias a su funcionalidad, lo cual es el punto de partida para llevarlo a todos los estados de la República Mexicana.

’’Cuando decidimos darle una beca a los niños y niñas de nuestra ciudad fue justamente para ayudar a las madres de familia y por eso hoy que es Día del Niño y la Niña me da mucho orgullo decir que aquí en la Ciudad de México, ‘’Mi beca para Empezar’’ es un derecho establecido en la Constitución de la Ciudad de México y que así como el programa de adultos mayores surgió en la ciudad y el Presidente se lo llevó al país completo, el apoyo a los niños y niñas, su beca, que surgió en la ciudad, lo vamos a llevar a todo nuestro país, para que todos los niños y niñas de nuestro país tengan este apoyo y puedan valorar la educación y salir adelante con sus familias’’, expresó.

Asimismo, con la misión de seguir construyendo un gobierno que atienda las necesidades de todos los mexicanos y mexicanas, Claudia Sheinbaum, anunció otros apoyos que se darán en la Ciudad de México y particularmente en Milpa Alta, donde las obras de infraestructura será la clave para consolidar la 4T en la alcaldía, tales como la construcción de una nueva línea del Cablebús; la rehabilitación del hospital de la zona, así como más apoyos para el campo, para los jóvenes y para la generación de empleos.

’’Vamos apoyar para seguir apoyando el campo en Milpa Alta, vamos a apoyar para que haya suficiente recursos para el empleo en Milpa Alta, vamos a apoyar a los jóvenes’’, explicó.

Por lo anterior, la candidata de la coalición ‘’Sigamos Haciendo Historia’’, hizo un llamado a los capitalinos y las capitalinas a seguir con la Cuarta Transformación, la cual ha mejorado la vida de millones de personas tanto el país como en la Ciudad de México, lo que nunca fue logrado por los gobiernos del pasado, cuya prioridad era mantener los privilegios de unos cuantos.

’’¿Qué quiere decir que continúe la Transformación? Quiere decir que hay un gobierno que mira por el pueblo de México. ¿Qué quiere decir el segundo piso de la Cuarta Transformación? Que va a seguir habiendo un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que eso no va a cambiar, quiere decir que por el bien de todos primero los pobres, quiere decir que no vamos a dejar que regrese la corrupción a nuestro país, quiere decir que cuando lleguemos al gobierno es para servir al pueblo de México’’, puntualizó.

Asimismo, Clara Brugada Molina, candidata a la Jefatura de Gobierno, tras exponer algunas de sus propuestas para la Ciudad de México, reiteró la convocatoria a que este 2 de junio se salga a votar por la continuidad de la Cuarta Transformación.

’’Ciudadanas y ciudadanos los convocamos este 2 de junio a votar por Morena, por el PT y por el Verde, por la coalición ‘’Juntos Hacemos Historia’’, salga todo Milpa Alta a luchar, a defender la ciudad, a lograr gobiernos honestos y democráticos’’, expresó.

Por su parte, José Octavio Rivero Villaseñor, candidato a Alcalde de Milpa Alta, puntualizó que el pueblo de Milpa Alta es una gran fortaleza de la 4T, por lo que aseguró que en esta alcaldía de la Ciudad de México se tiene la confianza en Claudia Sheinbaum y su proyecto humanista a favor de quienes menos tienen.

’’Aquí no olvidamos, aquí no nos dejamos, aquí la mafia del poder no pasará, somos un pueblo que tiene memoria y este 2 de junio vamos a defender con amor y coraje, la alegría y la esperanza de nuestro pueblo, vamos por el segundo piso de la transformación (…) Hoy querida compañera Claudia Sheinbaum, la necesitamos más que nunca, para sacar a Milpa Alta adelante para lograr que nuestra gente viva mejor, pero sobre todo para que la transformación siga, para que la lucha no pare’’, puntualizó.

En el encuentro con las y los habitantes de Milpa Alta también estuvieron presentes; Ernestina Godoy Ramos, candidata al Senado de la República; Omar García Harfuch, candidato al Senado de la República; Judith Venegas Tapia, candidata a Diputada Local por el Distrito 7; Yolanda García Ortega, candidata a Diputada Local por el Distrito 7 por el PVEM; José Carlos Acosta, Candidato a Diputado Federal Distrito 21; Pedro Haces, candidato a Diputado Local; Sebastián Ramírez Mendoza, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México; Jesús Sesma Suárez, Secretario General del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México y Benjamín Jiménez de la dirigencia del PT.

Redacción Noreste