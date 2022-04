COI recomienda a las federaciones establecer una edad mínima para competir

Foto: Diario Libre.

Portugal.- El famoso futbolista Cristiano Ronaldo aseguró ante medios de comunicación que quien decidirá sobre su futuro en el futbol será él, luego de los rumores de que el Mundial 2022 podría ser el último para CR7 de 37 años.

«Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo y nadie más. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego… Soy yo quien decidirá sobre esto, punto final», respondió.