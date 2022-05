Colapsan drenajes de la colonia La Rueda en Poza Rica  

Poza Rica, Ver. – A fin de concientizar a la población sobre la importancia de mantener limpios los locales del centro de la ciudad y prevenir enfermedades causadas por mosquitos, el Ayuntamiento, a través de la dirección de Salud, en coordinación con la regiduría séptima y la Jurisdicción Sanitaria No. 3, organizó la primera etapa del programa “Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue”.

La jornada se realizó este 5 de mayo, a las ocho y media de la mañana, en el Mercado Poza Rica, donde se recolectó más de una tonelada de basura y objetos con agua estancada acumulada.

Estuvieron presentes el enlace con la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Rafael Hernández Garduño; el director de Salud, Dr. Abraham Alamilla Olguín, y la regidora comisionada en Salud y Asistencia Pública, Lesli Vanezza Ortiz Huerta, para recorrer el lugar durante la recolección de cacharros y basura.

Se realizarán jornadas de descacharrización, y posteriormente de fumigación, en todos los mercados de la ciudad, y en colonias que representen focos rojos en contaminación, con el objetivo de concientizar a la población para mantener limpia la zona centro de la ciudad, así como reducir el riesgo de padecimientos como el dengue, zika y chikukungunya.

Por Redacción Noreste