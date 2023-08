Colectivos piden suspender el censo sobre personas desaparecidas en el país

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que no hay ningún impedimento para entregar los polémicos nuevos libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador informó que no hay ningún amparo que impida que dichos libros sean entregados a los niños dentro de algunas semanas.

«Van a estar los libros, no hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros, no hay nada que impida esto”, puntualizó.

“Se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o niños hasta que no se presenten los planeas de estudio, pues todavía falta tempo para la presentación de los planes. No hay ningún problema”, argumentó.