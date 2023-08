Hugo López-Gatell pide “no sobredimensionar” el anuncio de la UNAM sobre el COVID-19 en México

México.– Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud federal, dejó en claro que no hay una situación de alerta por COVID-19 en el país, tras el anuncio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde advirtió en la previa a la población mexicana por cambios en el comportamiento del virus en las últimas semanas.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el zar del coronavirus en México pidió no sobredimensionar el anuncio de la UNAM.

«Es muy importante no sobredimensionar, no exagerar la preocupación sobre algo que muy claramente y objetivamente presenta la universidad”, subrayó.

López-Gatell Ramírez reconoció un aumento en el número de casos estimados por COVID-19, sin embargo, refirió que no han requerido hospitalización.

“Nosotros coincidimos con su apreciación (de la UNAM) que la situación está en calma, lo que observan es que ha habido en algunas semanas recientes un incremento en el número de casos registrados, de casos estimados, quién ha hecho esa estimación la Secretaría de Salud federal”, subrayó.

“Hemos notado, estamos en la semana 30 de 2023, durante las semanas 25, 26 y 27 tuvimos un aumento en el número de casos estimados, y estos casos son fundamental ente los casos que no han requerido hospitalización. Por hospitalización hemos notado que no no recibieron esquema de vacunación son quienes pueden estar ocupando estas camas, pero la ocupación es mínima”, puntualizó.

«El IMSS en todas sus unidades tiene 19 personas hospitalizadas en todo el país, el porcentaje de ocupación es menor al 2 por ciento en todos el sistema nacional de salud y menor a 0.5 por ciento para las personas que pueden estar en terapias intensivas, no hay ninguna situación de alerta”, argumentó.