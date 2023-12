Colocan placas con la historia de xalapeñas ilustres

Xalapa, Ver.- La historia de destacadas mujeres nacidas o que viven en Xalapa fue colocada sobre la calle Xalapeños Ilustres mediante placas informativas.

A iniciativa de mujeres artistas con perspectiva feminista, este martes fueron pegadas 9 de 20 placas, entre estas la de María Enriqueta Camarillo y Mariana Sayago.

Ya que en algunos casos no se tiene registro de imágenes de las mujeres destacadas en la política, cultura o educación, sus rostros fueron hechos por mujeres artistas de esta capital.

«Vamos a llenar no tan solo de arte, si no de esa historia que no se ha contado, esa historia que no se ha dicho, donde estamos nosotras. Yo creo que es importante para las niñas que pasen, que vean que por ejemplo, aquí tenemos en Xalapa a la primera escritura y una de las primeras que publicó un libro a nivel nacional, que hicieron la primera apertura a estudios incluyentes. Vean, lean las placas», dijo Wendy López al llevar a cabo esta iniciativa en la calle Xalapeños Ilustres.