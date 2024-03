Como parte de gira por México, reyes de Suecia visitan Yucatán

La Paz, Baja California.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, deseó para el pueblo de México que tengan buenos gobernantes, que tengan tres características: que no mientan, no roben y no traicionen.

En la conferencia matutina realizada hoy en La Paz, en Baja California Sur, López Obrador les dejó en claro a los próximos gobernantes que sean electos en los comicios del domingo 2 de junio que le deben tener amor al pueblo.

“Lo único que deseo es que los pueblos tengan buenos gobernantes, ¿y qué es un buen gobernante? El que trabaja el que se levanta temprano y se acuesta tarde, el que le tiene amor al pueblo sincero, amor al pueblo, que escucha al pueblo, porque la gente muchas veces lo que quiere es ser escuchada. Un buen funcionario es el que no roba”, subrayó. «Se puede resumir en tres palabras o criterios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y eso es lo que yo deseo que los gobernantes sean de esa manera, porque nuestro pueblo merece, tener buenos gobernantes”, agregó.

Al ser cuestionado sobre candidaturas de Morena en dicha entidad, el mandatario mexicano aseveró que él ya no se meterá en las candidaturas.

“Acerca de lo que está sucediendo con candidaturas y eso, no me quiero meter. Corresponde a todos los partidos de todas las tendencias atender lo de las candidaturas”, indicó.

México celebra las elecciones más grandes de su historia el próximo domingo 2 de junio, cuando más de 97 millones de personas están convocadas a renovar 20 mil 375 cargos federales, incluida la Presidencia de la República, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como nueve Gobiernos estatales.

Con información de López-Dóriga Digital