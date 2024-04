Con la tarjeta “Mi Salud”, la gente tendrá medicinas de manera gratuita: Miguel Ángel Yunes Márquez

Paso del Toro, Ver.- Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato al Senado de la República de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, afirmó que con las Tarjetas “Mi Salud”, todos los mexicanos podrán obtener sus medicinas de manera gratuita en las farmacias particulares, en caso de que no haya en los hospitales o clínicas de salud públicas.

Durante el evento de campaña realizado en Paso del Toro, en donde estuvo acompañado del candidato a diputado federal Victor Serralde, Yunes Márquez afirmó que en el tema de salud, su compromiso con los veracruzanos es luchar desde el Senado para que los servicios de sean de calidad.

Yunes Márquez sostuvo que los hospitales y clínicas están en muy malas condiciones. “Es una pena lo que está pasando en el sistema de salud, no hay medicinas, no hay especialistas y no hay operaciones, esa es la realidad, el gobierno de MORENA lo destruyó”, sostuvo.

Destacó que la propuesta de la candidata del PAN-PRI-PRD a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, es regresar el Seguro Popular, que es algo por la que también luchará desde el Senado, y la tarjeta “Mi Salud”.

“Esta tarjeta servirá para que en el caso de acudir a un hospital o a una clínica pública y no les den las medicinas, se podrá ir a cualquier farmacia particular, pedir estas medicinas y el responsable de pagarlas será el gobierno, la gente tenga las medicinas de manera gratuita”, explicó.

El candidato al Senado, Miguel Ángel Yunes Márquez informó que la gente tendrá no nada más apoyo en materia de programas sociales, sino también en el tema de salud.