Con Pepe Yunes, Paz, Progreso y Prosperidad

Veracruz, Ver.- “Paz, Progreso y Prosperidad” ofreció Pepe Yunes en el arranque de su campaña para que Veracruz recupere su grandeza y tenga por fin un Gobernador de Verdad, que encabece un Gobierno de Verdad, “para que juntos hagamos de Veracruz una potencia económica nacional y que eso se vea reflejado en la vida diaria de la gente”.

En conferencia de prensa, la mañana de este domingo, el candidato presentó sus propuestas “Las 10 para un Veracruz de 10″, y precisó que un Gobernador de Verdad gestiona y atrae para su estado recursos federales e inversiones privadas, se toma en serio el cargo: resuelve problemas, mejora los servicios, construye obras y, sobre todo, une a los veracruzanos. Precisamente, dijo, todo lo que no se ha hecho en Veracruz en los últimos cinco años.

José Francisco Yunes Zorrilla habló con franqueza y claridad: “Quiero y puedo ser ese Gobernador de Verdad que Veracruz necesita y merece. Tengo la experiencia, la preparación y la voluntad para serlo. Tengo el arraigo local y el conocimiento de Veracruz, porque soy un Veracruzano de Verdad y tengo las propuestas para lograrlo”.

Presentó así Las 10 para un Veracruz de 10:

Para recuperar la Paz:

Tendremos un Centro Integral de Seguridad Ciudadana (CISC).

Crearemos la Fuerza de Tarea «Escudo Veracruzano».

Protegeremos a las mujeres veracruzanas.

Para recuperar el Progreso:

Los hospitales veracruzanos serán de los veracruzanos.

Lanzaremos el programa Prevención 360°.

Vacunas y medicinas veracruzanas para las y los veracruzanos.

Tendremos una educación al ritmo de la economía.

Para traer Prosperidad:

Crearemos el Plan “Puerta del Golfo”.

Pondremos en marcha la iniciativa “Vive Veracruz”.

Implementaremos la Estrategia “H2O Veracruz”.

El originario de Perote puso especial énfasis e insistió en que “no solo vamos a mantener los programas sociales, los vamos a ampliar y a mejorar con servicios públicos de calidad” y afirmó categórico: “Morena se va, los programas sociales se quedan”.

Reprobó que el actual gobernador es “el peor entre los peores, ya que ha dejado a Veracruz en el abandono. Ha sido ausente e irresponsable, y por eso nuestros problemas han empeorado tanto en los últimos años”. Dijo también que “con Morena, hay más inseguridad y menos oportunidades, más corrupción, menos salud y educación, Veracruz ha retrocedido en lugar de avanzar«.

Más aun, el partido en el poder tiene a “una candidata de mentiras”, ya que “Rocío Nahle mintió sobre su origen, pues no es veracruzana. Ha mentido sobre la refinería de Dos Bocas y ha mentido sobre el insultante patrimonio que ha amasado en cuatro años”. Y señaló:

“Ahí están las mansiones millonarias. Ahí están las evidencias de una riqueza mal habida que no sabe y no puede explicar. Por eso la hemos demandado ya ante las fiscalías correspondientes”.

Peor aun, añadió, “Nahle no tiene respuestas, no da resultados, y no dice la verdad”. Ante esta situación, Pepe Yunes preguntó: “Si Nahle se atrevió a engañar al Presidente, ¿por qué no va a intentar engañar a los veracruzanos? No podemos dejar Veracruz en manos de alguien que ha engañado al pueblo”.

Por último, con miras a la elección, el Candidato de Verdad resumió: Las opciones para Veracruz son muy claras. De un lado, está la oportunidad de tener por fin un Gobernador de Verdad, que traiga Paz, Progreso y Prosperidad al estado; del otro, las mentiras de Morena y Nahle. Un Gobernador de Verdad o una gobernadora de mentiras.