Conoce los pros y contras de la llamada “renuncia silenciosa”

México.– La llamada “renuncia silenciosa” ha tocado un nervio. Significa más tiempo para los amigos, la familia y las actividades personales, sin mencionar un ajetreo secundario. Sin embargo, la última tendencia en el trabajo tiene inconvenientes.

TikTok y Twitter están repletos de videos explicativos y un sinfín de interpretaciones sobre la “renuncia silenciosa”. A pesar de lo que sugiere el nombre, renunciar de esta manera no significa entregar una carta de renuncia. Se trata de un retiro sigiloso de la cultura del ajetreo, que dominó la era previa a la pandemia, para hacer lo mínimo que incluye la descripción del trabajo.

Foto: El Comercio Perú

¿Deberías aplicar la renuncia silenciosa? He aquí por qué y por qué no

Equilibrio entre el trabajo y la vida

Zaid Khan, de 24 años, quien creó un video popular sobre cómo renunciar en silencio en TikTok, comenzó a explorar este cambio durante la pandemia de COVID-19 cuando su trabajo se volvió agotador.

“Me di cuenta de que no importa cuánto trabajo ponga, no voy a ver la recompensa que espero”, dijo Khan, un desarrollador de software y músico, en entrevista. “Trabajar en exceso solo te lleva hasta cierto punto. Y como muchos de nosotros hemos experimentado en los últimos años, la salud mental y física realmente pasa a un segundo plano frente a la productividad en muchos de estos entornos corporativos estructurados”.

Según un informe publicado por la Asociación Estadounidense de Psicología en enero, el tipo de agotamiento y estrés que encontró Khan alcanzó máximos históricos en todas las industrias durante la pandemia.

El psicólogo organizacional Ben Granger, jefe de servicios de asesoramiento sobre la experiencia de los empleados en la firma de encuestas Qualtrics, dijo que la renuncia silenciosa puede ser una forma de proteger la salud mental y física en un entorno laboral tóxico. Pero permanecer en un trabajo miserable y aportar lo mínimo significa renunciar a la satisfacción que puede provenir de uno bueno.

Foto: Newsweek en Español

Khan terminó renunciando de verdad por un nuevo gerente que respeta los límites de su vida laboral. “Él me dice todo el tiempo, tu salud es lo primero”, dijo. “Si alguna vez necesita tomarse un día libre o si alguna vez necesita tomarse un tiempo libre, hay mucho más que lo que estamos haciendo”.

Proyectos de pasión

Antrell Vining, de 25 años, trabaja como gerente de proyectos en la industria financiera. Como actividad secundaria fuera del horario laboral, crea contenido para las redes sociales sobre la industria de la tecnología y la vida laboral de los millennials y la generación Z. Después de abandonar la facultad de medicina para seguir una carrera en tecnología, trabaja para ayudar a otros a realizar cambios profesionales similares. Con cerca de 30 mil seguidores en TikTok, Vining gana dinero ofreciendo servicios de consultoría de carrera y currículum y a través de asociaciones con empresas, dijo. Para él, la renuncia silenciosa significa establecer límites para tener el tiempo y la energía necesarios para perseguir el proyecto de su pasión.

En un video, que satiriza el abandono silencioso en acción, cierra de golpe su computadora portátil en medio de una reunión de Zoom a las 5 p.m..

Una racha de emprendimiento coincidió con la pandemia de COVID-19 y el año pasado se inició un récord de 5.4 millones de nuevos negocios en Estados Unidos, según datos del censo.

“Hoy en día, todo el mundo es una especie de empresario y preferimos poner esa energía extra en nuestras propias empresas fuera de un horario de 9 a 5″, dijo Vining por correo electrónico. “Una vez que llegan las 5 en punto, tomo un respiro y me pongo a trabajar en mis propias cosas o paso un tiempo bien con amigos y familiares”, dijo. “Me gusta crear contenido que les recuerde a las personas que deben hacer lo mismo”.

No es para todos

Por supuesto, no todos se sienten cómodos con la renuncia silenciosa. Hay muchas razones por las que las personas sienten la necesidad de mantener su trabajo a toda costa, ya sea la atención médica, el cheque de pago fijo o cualquiera de los otros beneficios que brindan los trabajos corporativos tradicionales. Poner eso en riesgo puede ser una apuesta demasiado grande.

Foto: Diario Río Negro

Jha’nee Carter, de 38 años, que se autodenomina la Reina de Recursos Humanos en TikTok, dijo que la renuncia silenciosa agrega riesgos para los grupos marginados. “¿Pueden las minorías darse el lujo de hacer esto en la América corporativa? En mi opinión, voy a decir que no”, dijo Carter, entrenador de negocios y creador de contenido, en un video.

Las desigualdades estructurales permanecen en muchas industrias en Estados Unidos.: las disparidades salariales de género y raza, así como la escasez general de diversidad en los altos ejecutivos, están bien documentadas.

“Si la renuncia silenciosa no va más allá, desafortunadamente en las empresas estadounidenses, las minorías están sujetas a un estándar diferente”, dijo. “Nos miran de manera diferente, todavía hay un sesgo inconsciente, por lo que tenemos que ir más allá para tener éxito. No podemos arriesgarnos a que se nos considere que no rendimos, si no cumplimos con esas expectativas, somos los primeros en cortar”.

Riesgo de recesión

La renuncia silenciosa se ha vuelto viral en un momento de profunda incertidumbre en el mercado laboral. Con una guerra por el talento y más empleos que trabajadores en toda la economía, los empleados han tenido ventaja sobre sus jefes. Pero una recesión que se avecina y los despidos en empresas de alto perfil como Apple Inc., Peloton Interactive Inc. y Walmart Inc. indican que el equilibrio de poder podría cambiar.

Con información de El Financiero