Consejo de Ancianos no eligió a Juana Olarte como protectora de la cultura totonaca

Papantla, Ver.- Integrantes del Consejo de Ancianos de la Sabiduría Ancestral del Totonacapan, no reconocen a Juana Inés Olarte, quien al parecer fue elegida como protectora de la cultura totonaca, ninguna abuelo o abuela participó en esta elección.

A través de un comunicado que emitieron los integrantes de este consejo niegan categóricamente su participación en la colocación de un tocado de vainilla, ya que el órgano colegiado de 52 integrantes no participan en política y no participaron en el evento de coronación.

Expresando que todo ciudadano es libre de participar en cualquier tipo de actividades, por lo que exhortan a no hacer mal uso de las imágenes y del nombre del consejo para propósitos personales.

Por Delhy Galicia