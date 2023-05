Crece demanda por clases de Jumping Zumba gratuitas en Veracruz

Veracruz, Ver.- Molestia e incertidumbre existe entre los pobladores de la zona rural del municipio de Veracruz, pues desde hace una semana el Centro de Salud de Santa Fe que les brinda atenciones médicas no cuenta con energía eléctrica.

Los fuertes vientos del norte que dejó el Frente Frío 52, provocó que desde el pasado 30 de abril el inmueble sufriera de la falta de luz, por lo cual se tuvieron que suspender todas las atenciones a la población.

La falta de luz en el Centro de Salud de la localidad de Santa Fe es común, y a pesar que desde el 2020 la encargada giró oficios a la Secretaría de Salud de Veracruz para que reparen la instalación eléctrica, la dependencia estatal ha hecho caso omiso a su solicitud, viéndose afectados cientos de usuarios.

Según informes, el Centro de Salud de Santa Fe atiende por cita a 16 personas al día, 10 en medicina general y 6 en el área de odontología; al momento se han dejado de atender a más de 100 personas, más los que se acumulen en los próximos días.

«Ellos mismos argumentan su molestia e incertidumbre, ya que tienen aproximadamente 8 días que en el Centro de Salud de esa localidad no están brindando atención médica, ni de vacunas, ni odontológicas. Lo anterior es debido a la falta de energía eléctrica, ya que dicho inmueble no cuenta con la misma desde el pasado Frente Frío. Cabe mencionar que manifiestan ellos mismos que la Comisión Federal ya fue a verificar la problemática que existe en ese inmueble, la cual no le corresponde a ellos sino a la secretaría de salud invertir en las instalaciones», señaló Eduardo Colorado Zapata.