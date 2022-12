Cuba declara a la trova como Patrimonio Cultural de la Nación

México.– Durante la mañana del sábado 03 de diciembre se confirmó el lamentable fallecimiento de Gina Romand, artista cubana que conquistó con su inigualable belleza el cine mexicano durante la Época de Oro. La triste noticia fue confirmada por su hijo Gabriel Varela, quien hace unos días había recurrido a sus redes sociales para pedir oraciones por la salud de su madre.

El también productor agregó un retrato de su madre en donde apareció deslumbrante con su característica cabellera rubia -que dio origen de su apodo en la industria cinematográfica nacional-, unos enormes pendientes y un vestido rojo.

Hasta el momento se desconocen las causas del deceso, pero gracias a la información que compartieron sus hijos en días anteriores, se sabe que había sido hospitalizada de emergencia y, aunque en un principio estuvo en terapia intensiva, mostró mejorías que la llevaron a terapia intermedia. Desafortunadamente, perdió la vida a los 84 años de edad.

La triste noticia tomó por sorpresa a actores mexicanos, quienes externaron su admiración por la actriz que brilló en películas del Santo y mandaron sus condolencias para todos sus seres queridos.

“Mi querido Gabriel !! Te abrazo el corazón a la distancia. Compartí tus sábados de comidas .. admiré a tu madre siempre, me duele. Todo mi respeto para este momento. Besos amigo”, escribió Vanessa Guzmán.

“Te abrazo con todo mi corazón!! Fuiste un hijo extraordinario y soy testigo de ello. Te quiero mucho”, agregó Chantal Andere. “Mi estimado maestro, amigo y colega, te abrazo mucho, mucho”, continuó René Franco. “Un abrazo desde el corazón, querido Gabriel , al final siempre nos queda la esperanza”, escribió Edgar Vivar.

“Tengo 40 años y me considero fan de tu mami qué pena!!! Sin conocerlos me duele y si me lo permites me sumo a la pérdida te mando un fuerte y caluroso abrazo”. “Descanse en Paz, tan hermosa y elegante señora”. “Se va una gran artista, debes estar tranquilo pues siempre estuviste con ella y para ella, Descanse en paz”, fueron algunos comentarios de usuarios.