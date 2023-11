¿Cuentas con trabajadora del hogar sin que le des IMSS? Aquí lo que debes saber

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que nunca ha asistido a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara porque es un evento de mucha simulación.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador calificó a la FIL de Guadalajara, considerada la más grande del idioma español, como “un cónclave de derecha“, donde se gasta muchos recursos públicos.

«Es importante que se sepa que en la FIL Guadalajara siempre es una especie de cónclave de derecha. Llegan todos los intelectuales”, expuso.

“A mí me han invitado muchos años y nunca he ido. Nunca he ido porque desde el principio tiene fama, buena fama, porque incluso son muy buenos para la simulación, siempre lo hemos dicho. (…) Y no estoy en contra (de la FIL), nada más decir que tiene una tendencia conservadora, por eso no voy”, señaló.