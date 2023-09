Cuitláhuac prohíbe a Zenyazen y a Cisneros promoverse entre semana

Xalapa, Ver.- Ya que no renunciaron a sus cargos, pues no era obligatorio de acuerdo a la convocatoria de Morena,

el gobernador Cuitláhuac García Jiménez pidió a los dos aspirantes a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Veracruz que son parte de de su gabinete que no hagan ningún pronunciamiento o actividad proselitista entre semana.

«Voy a hacer y voy a estar muy atento y se lo pido a los compañeros, al secretario de Gobierno, al secretario de Educación en este caso, de que no pueden usar los espacios de gobierno, recursos públicos en el afán de promoverse» dijo este lunes en rueda de prensa.

Foto: Héctor Juanz

Precisó que aún tienen encargos en sus secretarías y que por ello se deben dedicar a cumplir con sus horarios de trabajo y desempeñar al menos de manera pública, únicamente las actividades tanto en la Secretaría de Educación como en la Secretaría de Gobierno, de lo contrario, les advirtió que deben renunciar:

«Le acabo de comentar al secretario de Educación que de lunes a viernes, abocado al tema educativo. Le he pedido que cuide mucho eso porque de lo contrario tendrá que separarse del cargo tanto él como el compañero Eric «

Lo anterior, con el fin de evitar el uso de recursos públicos en sus aspiraciones a la gubernatura del estado.

García Jiménez recomendó también que no se hiciera uso de espectaculares, pues dijo que en dos semanas los aspirantes no influirán en la preferencia en la encuesta que se aplicará:

«Es el pueblo el que va a decidir, va a ser una encuesta y por mucho que le muevas y le metas y pongas espectaculares y etcétera, ya se vio en la encuesta anterior que eso no define»

El gobernador Cuitláhuac García aseguró que él tampoco hará declaraciones ni en favor o en contra de quienes aspiran a ser el o la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz.

Por Héctor Juanz