Cumplen proyecto integral de obra en Los Sauces, Tlalixcoyan

Veracruz, Ver.- La influencer y empresaria veracruzana, Maritza Cantarell Castillo, se registró este lunes como aspirante a una de las diputaciones locales de Veracruz.

La también delegada de Morena levantó la mano para ser tomada en cuenta en la encuesta que decidirá al futuro candidato a la diputación local del distrito 14.

«Mi intención es continuar contribuyendo al movimiento que ha generado un cambio verdadero en México. Todo este trabajo lo he demostrado en mi actuar como delegada, puesto honorífico que tengo actualmente dentro de mi partido, mediante el cual he caminado, he escuchado a las personas y les he dado una esperanza del cambio verdadero, y cumpliendo actualmente con la tarea de nuestro partido que es la de organizar al pueblo», subrayó.