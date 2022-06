Dan promoción al programa “Vida saludable” en Papantla

Papantla, Ver. – Docentes del sector 31 pertenecientes a la supervisión escolar 05 Federal, tomaron el preescolar Kahuasa Tziyajua, esto debido al cambio sorpresivo que se realizó en la supervisión escolar y los profesores no fueron tomados en cuenta.

Los docentes que se dicen afectados, mencionaron que decidieron tomar dicha supervisión y van impedir que la nueva encargada tome posesión de su nuevo cargo, pues no aceptan que la supervisora comisionada saliente sea removida.

Foto: Delhy Galicia

Cabe mencionar que debido a que la jefatura de sector, esta al interior de dicho plantel escolar alrededor de 90 alumnos no pudieron tomar sus clases de manera normal, lo que representa un atraso en su educación.

Los profesores que estan al frente de esta manifestación refieren que son 50 maestros que conforman dicha supervisión escolar y la mayoría esta en contra de que se realice este cambio.

Dejando en claro que no están en contra ni a favor de la profesora que llegué a la supervisión escolar, lo que no aceptan es que no tomaron en cuenta a la base laboral y el cambio fue de un día para otro, por lo que la toma del plantel va a continuar hasta que les den una respuesta a sus peticiones por parte de la Secretaría de Educación.

Por Delhy Galicia