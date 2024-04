Daremos continuidad a la administración pública honesta y eficiente compromete Rocío Nahle

Tlacolulan, Ver.- La Cuarta Transformación continuará para terminar de erradicar cualquier vestigio de corrupción e influyentismo, afirmó la candidata a la gubernatura de Morena, PT, Partido Verde y Fuerza por México en Veracruz, Rocío Nahle García.

Como parte de su compromiso número 9, Nahle García explicó que este proyecto de nación construirá el segundo piso con los mismos apostolados que son base del partido y movimiento: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Este compromiso se centrará en el combate a la corrupción e influyentismo de manera permanente durante su administración.

Además, se reconocerán las actitudes y desempeño de cualquier veracruzano veracruzana sin discriminación alguna de origen o procedencia.

De acuerdo a Rocío Nahle, la honestidad será un valor en el que deberá sustentarse su administración.

Nahle García, agregó que con apoyo de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Veracruz le va a ir muy bien.

“Estamos aquí para decirles que va a continuar proyecto, que hemos elegido y elegimos bien, quien va a dar continuidad es la compañera Claudia Sheinbaum, la futura presidenta de México y aquí en Veracruz también va a haber cambio de gobernador a gobernadora, no tengan la menor duda y vamos a ganar porque aquí si hay propuestas, aquí si hay trabajo, aquí si hay seriedad y respeto al pueblo”, manifestó.

Por Redacción Noreste