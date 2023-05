Decreta el Presidente que Ferrocarril del Itsmo use vías de FerroSur

México.– El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que no se expropiaron las instalaciones ferroviarias de la empresa Grupo México, propiedad de Germán Larrea, en el estado de Veracruz, sino que se recuperó una concesión “que es de la nación”.

A pregunta expresa de si esta acción contra Grupo México era permanente, el tabasqueño soltó un “depende de la actitud de la empresa”.

El mandatario contó su encuentro con Germán Larrea a tan solo unos días de que ocurriera la ocupación de las instalaciones ferroviarias.

“Les voy a comentar todo porque no hay nada que ocultar, nada, ya estaba el acuerdo para recuperar la vía y, como un mes o dos meses antes se invito a un grupo de empresarios que platico con ellos periódicamente a una comida, y resultó de que confirmó que iba a estar en la comida el día que íbamos a firmar, que iba yo a firmar el decreto”, expuso.

“Entonces le dije al secretario Gobernación: no, no, no, no, no es posible esto, o sea, no es de buen gusto, o mejor dicho, es de mal gusto, ¿cómo va a venir a comer y ese día se da a conocer el decreto?, No. Además, quiero hablar con él, para ver si se llega un acuerdo. Y ese día se detuvo y hablé con el y ‘no, no, no, no, no, si nos entendemos, pero quiero hablar…, ¿Cuándo?, Cuando usted diga, mañana”, contó.

“Al día siguiente de la comida, vamos a un desayuno y me quedo con la idea de que ya no iba a haber problema, ‘sí, sí, sí, sí, nos arreglamos’”, narró.

“Entonces le pedí al secretario de Gobernación, porque comí con él, el secretario de Hacienda y el secretario de Gobernación. Entonces ya llegamos a un acuerdo, lo único que quiero es la devolución de este tramo de concesión”, señaló.