Denuncia a expareja por acoso y violencia en Veracruz

Veracruz, Ver.- Oscar M.R. oriundo de Tlaxcala y quién actualmente radica en el Puerto de Veracruz, denunció a su expareja debido al acoso, amenazas y agresiones que ha sufrido durante las últimas semanas.

Ante esta situación, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, abrió una carpeta investigación en contra de su ex esposa y el actual novio de la agresora.

El afectado relato qué, tras separarse de su ex esposa, logró obtener la custodia de legal de su hijo de 6 años y, posteriormente, decidió radicar en el municipio de Veracruz, tras algunos problemas que se dieron posterior a su rompimiento.

Foto: Alejandro Ávila

El agraviado comentó que, el pasado 7 de julio fue interceptado junto con su actual esposa en la avenida Salvador Díaz Mirón, donde su ex pareja, María Rosa T.F. en compañía de su novio, Israel S.S. les bloquearon el paso con dos vehículos, los denunciados descendieron de un auto y los amenazaron con pistola, posteriormente con una navaja les pincharon las llantas; a pesar de ello lograron huir del lugar, pero fueron perseguidos hasta la calle Urano, donde finalmente se libraron de la amenaza.

En la carpeta de investigación con número 3413/2022 quedó asentado qué, cuando la ex esposa tenía la custodia del menor, está no le permitía a su padre ver al niño; además, cuándo por fin pudo estar con el pequeño, encontró marcas de maltrato, signos de desnutrición y ropa en mal estado.

Tras una solicitud de revisión en el Poder Judicial de Tlaxcala, esta dependencia decidió revocar la patria potestad a la madre y entregárselo a Óscar M.R.

Desde esa fecha, relató el agraviado, ha sufrido de una persecución por parte de amigos y familiares de su ex esposa, la última ocasión se dio el pasado 15 de julio, cuando dos mujeres con uniforme del IMSS de Tlaxcala llegaron a acostarlo a su domicilio.

Debido a que ahora que él se encarga del menor y ya no recibe el dinero de la pensión, es que su ex esposa ha venido hasta Veracruz a acosarlo, pues con lo que recibía no mantenía al niño, sino que lo ocupaba para gastos personales y los de su novio, pues incluso compraron vehículo nuevo, señaló en su querella.

Por Alejandro Ávila