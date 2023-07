¿Que me va a denunciar? adelante, está en su derecho dice Cuitláhuac a Xóchitl Gálvez

Xalapa, Ver.- En su paso por Xalapa durante su gira por Veracruz, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz aspirante a la candidatura a la presidencia por el Frente por México insistió en que el presidente Andrés Manuel López Obrador le tiene miedo y que por eso exhibe los contratos millonarios que tiene con su gobierno una empresa de su propiedad.

Cuestionada sobre los supuestos mil 500 millones de pesos en contratos que supuestamente han recibido High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI), propiedad de la senadora Xóchitl Gálvez, aclaró en esta capital que sí ha recibido contratos como cualquier otro empresario, pero sólo por 80 millones:

La senadora por el PAN insistió en que el presidente habría transgredido la ley al revelar información “confidencial”, por lo que lo denunciará:

“El día de ayer dio a conocer información confidencial de mi empresa porque él no pudo demostrar que yo tuviera contratos de mil millones de pesos con el gobierno. No los tengo. Tengo una empresa que cree hace 31 años. Soy una mujer que gana su comida trabajando. No es un delito ser empresaria. El presidente no tenía derecho, por cierto, hay mucha información falsa. Ya tengo yo los reportes financieros de mi empresa, él dio a conocer información que ni siquiera es precisa, dio a conocer quiénes son mis clientes, quiénes son mis proveedores. Él puede acceder a los contratos de transparencia de mis contratos con el gobierno. Su gobierno me ha dado contrato porque somos una empresa que tiene 31 años” explicó.

Sobre las declaraciones que en el mismo sentido hizo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, Xóchitl Gálvez dijo que es por miedo:

“Están apanicados, tiene miedo el presidente porque no pensaba enfrentar a una mujer de los tamaños de su servidora” y agregó: “Esa falsedad la voy a denunciar penalmente, si el gobernador repite falsedades, mi empresa no tiene mil 400 millones de pesos de contratos con el gobierno, no los tiene”.

Advirtió también que el presidente va a usar todo su poder en su contra “porque él quisiera que todas sus corcholatas crecieran” y aseguró que no es así porque dijo que es más simpática y que cuenta con más respaldo de la gente.